MILIJUNČIĆ SIMO, MILIJUNČIĆ TAMO: Uplatili odštetu krivom klubu, a ponešto je i nedostajalo

Kako piše Engleski The Guardian, Lazio je za transfer Pedra Neta i Bruna Jordaa trebao uplatiti sredstva na račun Portugalskog kluba Sportinga iz Brage, ali su u računovodstvu Lazia pomiješali dva Sportinga.

Naime, priča oko ovog transfera počela je 2017. godine, kada je Lazio potpisao Pedra Neta na dvogodišnju posudbu uz mogućnost otkupa ugovora za iznos od 12 milijuna eura koji je uz bonuse kasnije narastao na 17 milijuna, ali kasnije je dogovoren fiksni dio od 11 milijuna eura koji je Lazio odmah u uplatio.

Kada su u Laziju sređivali papire za banku zabunom su uplatili novac Sportingu iz Lisabona umjesto onom iz Brage, ali se nakon brze reakcije ipak problem riješio te je svota otišla na račun pravog Sportinga.

No tu nije kraj problemima za Lazio pošto kada su se pregledavali papiri oko uplate od dogovorenih 12 milijuna eura na Bragin račun sjelo je 9 i pol milijuna.

Iz Lazia oglasio se Calveri te je žalio razuvjeriti javnost kada su procurile informacije o transferima kako nije bilo pokušaja muljaže:

“Želim samo objasniti kako je Lazio kupio Pedra Neta i Bruna Jordaa iz Sporting Brage, a ne Sporting Lisabona. Nažalost, naši ljudi iz financijskog odijela su napravili pogrešku zbog sličnih imena kluba”, izjavio je kratko Calveri dodavši kako su svi iznosi prijavljeni Fifi.

Sportingu iz Brage se također oglasilo oko transfera te su napomenuli kako su za dva spomenuta igrača dobili ukupno 17 milijuna eura za Neta te 8,5 milijuna eura za Jordaa.

Inače Neto je 2019. iz Lazia prešao u Engleski Wolverhampton u transferu vrijednom 18 milijuna eura.

Izgleda kako će FIFA ipak malo morati pregledati načine plaćanja, a što će se dogoditi u računovodstvu Lazia nije teško za pretpostaviti.

Lazio accounts list payments for Pedro Neto to ‘Sporting Lisbona’ – not Sporting Braga. Story with @KTStockwell https://t.co/z9FUbg5CgI

— Ed Aarons (@ed_aarons) January 14, 2021