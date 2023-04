MILICIJA JE OVOG HRVATA ŽESTOKO NAMLATILA! Nekako se to zaboravilo, ali on ih je hrabro zaštitio od režimskih plaćenika

Autor: Ivan Lukač

Kroz svoju povijest Dinamo je imao puno velikih veznjaka i igrača koji su živjeli za zagrebački klub. Prvi je tu bio Štef Lamza, umjetnik svog vremena i virtuoz koji se igrao na terenu. Generacija iz 1982. imala je Mustedangića, a zatim je došao i Zvone Boban da bi kasnije za modre briljirali Mujičin, Prosinečki, Kranjčar, Modrić, Sammir…

Svi su oni bili zvijezde, ali ako su oni bili Batmeni i trebali su svoje Robine. Robin Zvone Bobana bio je Vjekoslav Škrinjar, neopjevani heroj Maksimira koji je za Dinamo dobio najviše batina od svih igrača.

Rođen je u Slavonskom Brodu i tamo započinje svoju karijeru. Za BSK (danas Marsonija) debitirao je s 16 godina i vrlo brzo postao njihov najbolji igrač. Njegov talent nije mogao proći ne zapaženo. U Dinamo ga je doveo kako i sam kaže njegov “nogometni otac” Josip Kuže.





Lom noge ga unazadio

U modrom dresu proveo je 5 godina, od 1989. do 1994. s tim da je jednu sezonu proveo u NK Zagrebu. U Dinamu je izrastao u odličnog veznog igrača te skupio oko 200 nastupa, a s klubom iz Maksimira osvojio je naslov prvaka i kupa, ali ipak iz njegovog perioda u Dinamu pamte se dva događaja. Nažalost, niti jedan po lijepom.

Vjeko Škrinjar bio je na Maksimiru tog mitskog 13.5.1990. Nije samo bio promatrač on je bio taj koji je branio navijače. Kada se prepričava ta odgođena utakmica uvijek se spominje Bobanov udarac i ostanak Kužeta. Nekako je zaboravljeno da je Vjeko Škrinjar zbog toga što je branio navijače od divljačkih ispada tadašnje milicije dobio ozbiljne batine.

“U jednom trenutku se vratiš nazad da pomogneš, nisam bio svjestan nekih stvari, nosile su me emocije, nisam razmišljao da bi se meni nešto moglo dogoditi jer sam nosio dres. Tad su i milicajci imali respekt prema nogometašima, i onda sam instiktivno išao zaštititi neke momke za koje sam vidio da dobivaju pendrekom” rekao je jednom prigodom za Sportklub.

Bila mu je to ujedno i prva sezona u dresu Dinama u kojem ostaje do 1994. Bio je talentirani veznjak koji bi možda otišao i ranije da nije bilo one druge nezgode koja mu je obilježila periodu u Dinamu. U ligaškom susretu protiv Osijeka desio mu se težak prijelom desne fibije i tibule. Bilo je upitno hoće li uopće igrati nogomet, a kamoli može li se negdje prodati, ali uspio se oporaviti i otići u Japan.

Japan je tada bio poprilično ozbiljna liga jer su tada stigli igrači kao što su: Leonardo, Dunga, Wenger ili Toto Squillaci, a najbolji igrač lige bio je sadašnji srpski izbornik Piksi Stojković. Iz Gamba Osake dolazi u Zagreb, a onda u Segestu da bi karijeru zaključio u redovima Mainza.









Škrinjar je danas daleko od nogometa. Bar onog profesionalnog. Igra i mali nogomet točnije futsal, a igrao ga je i za vrijeme karijere. Prije loma noge u Uspinjačom je uzeo naslov prvaka Hrvatske u futsalu 1993. U posljednje vrijeme uspješni je privatni poduzetnik koji se bavi turizmom, građevinom i poljoprivredom. Daleko od svijeta nogometa, mirno živi čovjek koji je za modre dobivao prave najgore modrice.