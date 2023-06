Milicija ga je prebila, a onda se upleo i Tito! ‘Ma baš više nikad neću doći u Jugoslaviju’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sav njegov ugled, slava i nogometna legendarnost nije mu pomogla da ne bude premlaćen od strane jugoslavenske milicije u Beogradu 1974. godine, dan prije prijateljske utakmice Jugoslavije i Engleske. Bio je to skandal međunarodnog razmjera, priča se da je u rješavanju zategnute situacije bio angažiran i sam predsjednik SFRJ, Josip Broz Tito. I to je tema našeg feljtona o nezaboravnim sportskim pričama ovih prostora…

Koji je, navodno, zbog incidenta kao znak dobre volje pustio dva engleska špijuna iz jugoslavenskog zatvora.

O kome je riječ. O jednom od najboljih, ako ne kroz povijest i najboljem engleskom nogometašu – Kevinu Keeganu.





Prva pop zvijezda, ali dobio je batine

Tito se uključio u priču, napose nakon što se po europskim medijima počela pojavljivati fotografija raskrvavljenog i ranjenog Keegana kojeg vode policajci prema autobusu s nogometašima.

Kevin Keegan bio je možda prva pop zvijezda u nogometu, pritom je bio i sjajan igrač, trener, pedagog, no nije bio bez grijeha. Volio je biti šef, glavni, no do takvih uloga dolazio je svojom predanošću poslu i sportu kojim se bavio. Joseph Kevin Keegan (Armthorpe, 14. veljače 1951.) je bivši profesionalni nogometaš i menadžer. Igrao je za nekoliko klubova među kojima se izdvajaju Liverpool i Hamburger SV. Sa klupe je vodio Newcastle, Fulham, Manchester City, Newcastle United kao i nogometnu reprezentaciju Engleske. Karijera samo takva, zar ne?

Profesionalnu karijeru je počeo 1968. godine u momčadi Scunthorpe kao napadač. Tri godine kasnije potpisuje za Liverpool sa kojim je u tri navrata osvojio prvu diviziju, dva puta Charity Shield i Kup UEFA, po jednom FA kup i Evropski kup. U momčadi sa Anfielda se zadržao do 1977. godine kada prelazi u HSV. Sa klubom sa sjevera Njemačke, trener je bio Branko Zebec a suigrač naš Ivan Buljan, je bio prvak u sezoni 1978-79. U Englesku se vraća 1980. godine, te potpisuje za Southampton. Igrao je još za Newcastle United i Blacktown City.

Trenerskim poslom se počinje baviti 1992. godine kada preuzima Newcastle United. Sa klubom sa St James’ Park je dva puta bio viceprvak Premijer lige, te jedanput pobjednik engleske Druge lige. Od 1993. do 1995. godine je u pet navrata izabran za menadžera mjeseca.

Vratimo se mi sada u inkriminiranu 1974. godinu. Naime, tada je engleska reprezentacija bila je na mini turneji po Europi, a nakon utakmice s Njemačkom u Leipzigu gdje su Englezi remizirali 1:1 i slavili protiv Bugarske 1:0 u Sofiji, Englezi su stigli u Jugoslaviju.









Prvi problem koji je nastao bio je kada je organizator putovanja previdio da je Beograd udaljen samo sat leta od Sofije i nije imao vremena organizirati da ih netko iz Nogometnog saveza Jugoslavije dočeka na aerodromu. Nakon toga je nastao novi problem kada se jedna od stjuardesa požalila da ih je netko od putnika seksualno uznemiravao tijekom leta.

Kako se kasnije pokazalo, to ipak nije bio Keegan jer je prespavao cijeli let. Ipak, nakon slijetanja reprezentativci Engleske nisu nosili službene trenirke, već su bili normalno odjeveni, u traperice, trenirke ili džempere. Kada su došli do pokretnih traka da pokupe svoje torbe, dečki su se počeli šaliti i Keegan je u jednom trenutku sjeo na rub pokretne trake.

Vidjelo se to i iz osiguranja koje ga je odmah privelo jer je upravo taj “običan” momak mogao biti taj koji je smetao stjuardesi. Keegana su odveli u sobu gdje su ga natjerali da klekne poput ratnog zarobljenika te su ga nekoliko puta i šamarali i udarali.









Nakon toga je optužen za spolno uznemiravanje stjuardese, napad na ovlaštenu službenu osobu, remećenje javnog reda i mira te opiranje uhićenju. Tek nakon toga su predstavnici Engleskog nogometnog saveza doznali što se događa, da bi se konačno umiješao i tajnik FA-a Ted Croker koji je ljudima objasnio koga su zapravo priveli i pretukli. Nakon toga Keegan je pušten i sve optužbe su odbačene. Nakon toga Keegan se pojavio u utakmici protiv Jugoslavije i postigao izjednačujući pogodak za 2:2…

Ivan Buljan, član proslavljene Hajdukove generacije iz sedamdesetih godina igrao je u Hamburg Sport Vereinu zajedno s Buljanom. Pa je ispričao:

“Neki članovi engleske reprezentacije su se napili, činili gluposti u zrakoplovu, potezali stjuardese za stražnjice, ali vjerujem Keeganu kada kaže da nije bio među njima. Pa on nije nikada pio. Isprebijali su ga ni krivog ni dužnog„.

Nekih osam godina kasnije HSV je u četvrtfinalu Kupa prvaka morao u goste Hajdukunu Split, na uzvratnu utakmicu. U prvome dvoboju bilo je 1-0 za njemačku momčad, u drugoj 3:2 za Hajduk. Zbog pravila pogotka u gostima dalje je išao HSV.

No, prije te utakmice naslovi njemačkih i engleskih novina su doslovce vrištale s Keeganovim citatom:

“Nikad, baš nikad više u Jugoslaviju”.

Na utakmicu je ipak stigao. HSV-u s trenerom Zebecom bio je predragocjen igrač. Makar se čovjek ipet bojao batina, onih koje je dobio u beogradskoj zračnoj luci.

Da bi vam objasnili koja je veličina bio Keegan poslužimo se riječima najvećeg menedžera Liverpoola Boba Paisleya. On je bio čovjek koji je najviše napravio za moderan Liverpool koji je postao nogometni strah i trepet, s perjanicom baš Keeganom koji je sa svojom bujnom frizurom bio prepoznatljiv lik na terenu.

Bob Paisley je jednom rekao:

“Ako si napadač i ne znaš šta uraditi s loptom, ubaci je u mrežu pa ćemo u svlačionici raspravljati o tome šta si mogao uraditi sa loptom. To je moja definicija napadača. Ukratko, jednom riječju, napadač je Keegan. Ako ne znaš kud ćeš s loptom daj je Keeganu i gotova stvar”.