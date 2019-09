MILAN U ŠOKU NAKON UTAKMICE: Conte i Brozović na udaru kritika

Autor: Mario Lacković

Slavija Prag je jučerašnjom utakmicom u Milanu dokazala kako nije za otpisati. Iako se stručno vodstvo Slavije samo kiselo smijalo na ždrijeb Lige Prvaka, jučerašnjom izvedbom namrgođeni trebaju biti talijani. Slavija ih je nadigrala te samo pukom srećom nisu otišli iz Milana s punim plijenom.





Trener Intera Antonio Conte za kiks momčadi je okrivio sebe.

“Prvi odgovoran za ovaj rezultat sam ja. Sve ovo je moja pogreška. Očito nisam dovoljno dobro pripremio ekipu za sve moguće aspekte utakmice. Djecu koja su igrala ostavite na miru. Ne bih pričao o pojedincima. Svi smo podbacili, ja sam ispao najveći magarac. Mrzim vidjeti igru dugim loptama, a baš to smo radili. Nije nam to bio plan B, nismo to ni vježbali. Za to zaslužujem biti poslan u kut”, samokritičan je bio Conte.

Talijanska Gazzeta dello Sport je napisala kako okosnica Intera Brozović-Škriniar-Lukaku nije na adekvatnoj razini. Pišu kako Škriniar se još nije uklopio, dok za lošu predstavu Brozovića krive 180 minuta koje je odigrao za Hrvatsku. Nadaju se kako je to samo bio loš dan.

