MILAN BANDIĆ OBEĆAO: ‘Napravit ćemo najljepši nogometni stadion u Hrvatskoj jer Dinamo to zaslužuje’

Autor: Mario Lacković

Tjedan dana prije velike utakmice s Atalantom u 1. kolu Lige prvaka, Dinamova delegacija na čelu s predsjednikom Barišićem i trenerom Nenadom Bjelicom bila je na prijemu kod zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Glavna tema prijema bio je derutni maksimirski stadion koji već godinama ne izgleda kao stadion te plasman u Ligu Prvaka. Prema posljednjim informacijama, stadion bi se trebao graditi na istom mjestu.

Delegacija, stručni stožer i igrači Dinama na prijemu u palači Dverce kod gradonačelnika Milana Bandića, povodom plasmana kluba u Ligu prvaka 👏🏻⚽️💪🏻😊 #dinamozagreb #zagreb 📷 Luka Stanzl/Pixsell https://t.co/Oymtn69FzC pic.twitter.com/tf6QQO3nWD — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 11, 2019

“Dinamo je Zagreb i Hrvatska. Ušli ste u ligu najboljih i zaslužili ste najbolje. Veseli me prva utakmica Lige prvaka s Atalantom, pa dalje Shakhtar i Manchester City. Želim vam reći da nije sramota izgubiti, sramota je biti poražen. Igrajte svoju igru, budite prepoznatljivi kao do sada, pa makar nekad izgubili. Ali ne smijete biti poraženi i ne smijete uprljati grb koji časno nosite, zaštitni znak Zagreba i Hrvatske. To je simbol hrvatskog identiteta, klub je zagrebačka i hrvatska svetinja. “Napravit ćemo najljepši nogometni stadion u Hrvatskoj jer Dinamo to zaslužuje. A kada ja nešto kažem, to je više od potpisa. Onako kako Dinamo projektira, mi ćemo tako napraviti. Bit će to poklon vama, navijačima, Zagrebu i Hrvatskoj. Meni je Zagreb dao sve, a ja mu nisam vratio niti pola i zato ćemo vratiti s Dinamovim stadionom“, rekao je Bandić.

S momčadi i trenerima Dinama bili su i predsjednik kluba Mirko Barišić, predsjednica Uprave Vlatka Peras, te članica Uprave Amra Peternel.