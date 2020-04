Screenshot: The Last Dance

Michael Jordan: ‘On je običan ser*nja! Ne vjerujem mu!’ – Serijal ‘The Last Dance’ otkriva pozadinu mrskih rivala!

Sport je uvijek bilo mjesto natjecanja. Bavite li se bilo kojim sportom, znate koliko je važno pobjeđivati u takvim situacijama. Mnogi sportovi su iznjedrili junake kojima smo se divili i u kojima smo tražili motiv kako bi mi sami mogli koračiti kroz život.

Kroz povijest sporta, mnogi sportaši su u svojim sportovima bili najbolji – gledamo li individualne sportove kao što je tenis ili timske sportove kao što je košarka.

Upravo kroz prizmu košarke, izašao je dokumentarni serijal koji su košarkaški fanovi diljem svijeta jedva čekali ugledati – The Last Dance. Riječ je o mini-seriji koja se prikaziva na Netflixu o posljednjoj sezoni legendarnih Chicago Bullsa na čelu s jednim od najboljih košarkaša u povijesti, Michael Jordanom.

Chicago Bullsi u vrijeme ere Michael “Air” Jordana bili su jedni od najboljih momčad ikad sastavljenih u sportskoj povijesti. Kroz 90-te godine, osvojili su šest naslova NBA prvaka te su niz rekorda postavili kao što je između ostalog u sezoni 1995./1996. kada su u 82 utakmice, pobijedili u njih 72 i izgubili samo deset puta. Kasnije, taj rekord je popravila momčad iz Oaklanda, Golden State Warriorsi koji su pobijedili u 73 utakmice i izgubili njih devet, ali tu sezonu nisu okrunili s naslovom.

Serija je dobila naziv ‘The Last Dance’ (hrv. Posljednji ples) jer je tadašnji trener Phil Jackson pisao svoje memoare o Bullsima te je posljednji pohod na naslov nazvao tako. Naime, Jackson je znao unaprijed kako će mu to biti ujedno i posljednja sezona s Bullsima zbog neslaganja s upravom franšize koju je kao generalni menadžer vodio kontroverzni Jerry Krause.

Kako se već unaprijed znalo da će sezona za Bullse završiti otpuštanjem glavnog trenera, Michael Jordan je sam najavio kako se neće zadržavati u momčadi ukoliko njegov trener ne bude Phil Jackson. Generalni menadžer u medijskim istupima istaknuo je kako će njegova momčad naredne sezone krenuti u proces reizgradnje. Samim time, situacija na početku te sezone nije bila bajna jer su u početne četiri utakmice sezone, aktualni dvostruki prvaci izgubili sve četiri.

Prve dvije epizode ove serije pokazile su kako se franšiza gradila do prve titule 1991. godine kada su Bullsi pobijedili moćne LA Lakerse na čelu s Magic Johnsonom, ogorčenost Scottie Pippena prema upravi kluba zbog financija. Serija pokazuje sve unutarnje probleme koje je momčad imala u tom vremenu. Dosta drame i nelagodnih situacija je prikazano nakon 22 godine.

U novim dijelovima pokazuje se priključiva Dennisa Rodmana velikom tandemu Jordan-Pippen i osvajanja ostalih titula do te posljednje 1997./1998. sezone. Rodman je najviše javnosti poznati po svojim istupima u javnosti i načinu odjevanja koje je u to vrijeme izazivalo dosta negodovanja.

“Momčad me je prihvatila takvog kakav jesam. Nisam se mijenjao, samo sam izražao ono što ja želim u tom trenutku. Želio sam se zabavljati”, izjavio je Rodman u serijalu.

Na površinu je izašla jedna zanimljiva anegdota koju su ispričali Michael Jordan i trener Phil Jackson.

“Rodman je tražio slobodne dane u najgorem mogućem trenutku, kada je sezona na vrhuncu. Htio je otići u Las Vegas kako bi se odmorio. Pitao je Jacksona može li dobiti par slobodnih dana i trener mu je odobrio samo 48 sati slobodno. Rekao sam mu: ‘Jasno ti je da se on neće vratiti u dogovoreno vrijeme’. Uvjeravao me da će se vratiti, ali što se dogodilo – nije se vratio. Otišao sam po njega i natjerao ga da se vrati nazad kako bi mogli nastaviti s treninzima”, kroz smijeh je izjavio Jordan.

Najviše prašine podiglo je mrsko rivalstvo suparnika na Istoku između Chicago Bullsa i Detroit Pistonsa. Momčad iz Detroita nazvani su “The Bad Boys” zbog svog nesportskog igranja, a njihov glavni vođa je bio fantastični razigravač, Isiah Thomas.

Pistonsi su do 1991. godine pobjeđivali Bullse i nisu im davali mogućnost osvajanja toliko željene titule. Michael je na sve moguće načine pokušavao dovesti svoju igru na najvišu moguću razinu kako bi ih napokon uspio skinuti – uspjeli su u svom naumu i u finalu Istočne konferencije 1991. poslali su Pistonse kući s rezultatom 4-0 u playoffu.

Nakon toliko godina, još uvijek je aktualna priča na koji način su Pistonsi napustili zadnju utakmicu. Naime, prije kraja utakmice, čitava momčad se pokupila i otišla u svlačionicu bez da su priznali poraz i pružili ruku Jordanu i ekipi.

“U to vrijeme, bili smo na vrhu. Htjeli smo da utakmice budu zanimljive, ali Bullsi su bili bolji od nas u tom vremenu. Oni su bili momčad koja se uzdizala, a mi smo počeli padati jer smo osvajali titule krajem 80-tih godina. Kada se sjetim utakmica protiv Boston Celticsa, jasno se može vidjeti kako i oni nama nisu pružili ruku nakon što smo njih dobili. Smatram da nije bilo potrebe za tim, ali iskreno vidim da me je to koštalo jer nisam bio izabran za Dream Team u Barceloni. Moguće i zbog Jordana“, osvrnuo se Thomas na utakmice playoffa u toj sezoni.

Michael Jordan smatra kako ipak nije bilo tako kako priča Thomas. Sjeća se tih utakmica jer su mu nezaboravne i jer je napokon pobijedio rivala nakon toliko godina. Učinili su to na način da nisu izgubili niti jednu utakmicu protiv njih u playoffu, ali i dalje ga boli način na koji su otišli s terena:

“Oni su bili toliko poniženi da nisu nam mogli pružiti ruku nakon poraza. To je za mene bio ogroman uspjeh, pa čak i veće nego osvajanje titule te godine. Što god Isiah Thomas sad govori, nakon toliko godina, čiste su laži. Možete mi pokazati bilo koju njegovu izjavu, to neće promijeniti moje stajalište da je običan se*onja!”

Prije nego što je serija izašla, Jordan se pribojavao kako će to sveukupno izgledati jer nije želio ispasti kao grozan suigrač i osoba. Okidač svega je bilo NBA finale 2016. godine kada su se susreli Cleveland Cavaliersi na čelu s Lebron Jamesom i Golden State Warriorsi. Lebron je tada osvojio svoj treći prsten u karijeri s dosta vremena ispred sebe da osvoji još naslova, a Warriorsi su skinuli rekord Jordanovih Bullsa po broju pobjeda u regularnom dijelu sezone.