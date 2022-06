MI HRVATI STVARNO VOLIMO PRETJERATI: Evo kako bi se po novom trebao zvati HNL

Ako je suditi po tome kako bi se po novom trebala zvati prva hrvatska nogometna liga, mi hrvati nikako se ne možemo odmaknuti od malograđanskog mentaliteta pa bi se od nove sezone prema HNL-u mogli referirati kao prema Elitnoj ligi.

Razumljivo je kako bi HNS i sponzori željeli malo više zaintrigirati javnost natjecanjem u prvoj nogometnoj ligi, ali na pojmu “elitna liga” pozavidio bi i sam predvodnik elitizma u Hrvata Franjo Tuđman.

Ako pogledamo samo primjere u susjedstvu nazivi poput Superliga ili Premijerliga ipak ne daju takvu konotaciju kao Elitna liga, dok o nazivima poput Bundesliga ili Serie A ne želimo ni raspravljati.





Promjene

Tako će naši elitisti trčati svim elitnim stadionima hrvatske, a i infrastruktura za gledatelje postat će elitna te će uz kupljenu kartu moći brčkati noge u masažnoj kadi, ponajviše u elitnim kvartovima poput Rudeša koji se skoro opet plasirao u prvu ligu.

No to nije sve, Druga liga postaje Prva liga, dok trećeligaši postaju drugoligaši i tako do najnižeg ranga, kojima je svima zapravo cilj postati novopečena elita.

No ovo je nadajmo se samo prijedlog naziva natjecanja koje je ovu godinu pokazalo kako može biti izuzetno zanimljivo, pa bi bilo lijepo kada ipak ne bi morali postati i elitni izvjestitelji, već da se i dalje javljamo iz prvog HNL-a.