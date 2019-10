MESSIJEVA ŽELJA JE NJIHOVA ZAPOVIJED: Katalonci zainteresirani za Lautara Martineza

Autor: Mario Lacković

Inter iz Milana jučer je skoro iznenadio favoriziranu Barcelonu. Unatoč porazu od 2:1, Conte može biti sretan jer je dobio novu zvijezdu. Mladi Lautaro Martinez zabio je gol na Nou Campu u Ligi Prvaka.

To nije prošlo ispod radara najboljem nogometašu današnjice Lionelu Messiju, koji je neposredno nakon utakmice rekao čelnicima kako želi da dovedu mladog Argentinca u Barcelonu.

Lautaro Martinez scores an early goal to put Inter Milan ahead of Barcelona in the Champions League!#BarcaInter #UCL pic.twitter.com/ojk2L5ioZY — RouteOneFootball (@RouteOneTweets) October 2, 2019



Messi vidi u Martinezu nasljednika Luisa Suareza, a također gaje dobre odnose još iz argentinske reprezentacije gdje su skupa igrali na Copa Americi. Inter je Lautara iz Racinga doveo prošlog ljeta za samo 14 milijuna eura. Poznati portal Transfermarkt vrijednost mu procjenjuje na 25-30 milijuna, no Inter sigurno neće pristati na manje od 100 milijuna eura. Interes Barce još je prije dva mjeseca potvrdio igračev menadžer Alberto Yaque, no pitanje je koliko je realno da ga Barca dovede jer za tu cifru morali bi prodati dobar dio svojih igrača. Zanimljiva je činjenica kako je on zapravo pričuva za Romelua Lukakua, no pitanje je koliko će dugo on to biti.