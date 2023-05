MESSIJEV OTAC OŠTRO O LAŽNIM VIJESTIMA! ‘Ništa nije potpisano, dogovoreno ili usmeno dogovoreno’

Leo Messi opet je u žiži svjetske nogometne javnost, kako mu se približava kraj ugovora s PSG-om, a vijesti o tome kako je potpisao najviši ugovor u povijesti nogometa već nekoliko dana pune medije.

Po njima Leo je trebao potpisati ugovor vrijedan preko 500 milijuna Eura u Saudiskoj Arabij, dok su mnogi prenijeli kako je njegov potpis i prihvaćanje ugovora gotova stvar.

Messi ima dosta problema u PSG-u, bio je i suspendiran zbog posjeta baš Saudijskoj Arabiji na dva tjedna ne igranja, bez treninga i plaće, no onda je Leo javno ponudio ispriku, u kojoj je rekao da čeka odluku kluba, što će s njim napraviti.

🚨🔴 Jorge Messi official statement.

“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.

“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023