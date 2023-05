MESSIJA ŽESTOKO UDARILI PO DŽEPU! Ovaj izlet će zapamtiti, prosječan Hrvat za ovaj iznos radi više od 130 godina!

Dvogodišnja avantura Lea Messija u Paris Saint Germainu polako dolazi svome kraju, a nakon što je suspendiran od strane kluba na dva tjedna, Parižani su odlučili o kazni za Argentinca.

Podsjetimo, Messi je nakon domaćeg poraza PSG-a od Lorienta 3:1 odlučio skočiti poslovno s obitelji do Saudijske Arabije, a dok je Leo uživao njegovi suigrači redali su krugove na treningu.

U njegovu obranu, Leo je mislio kako će svi igrači kao inače dobiti dva slobodna dana pa se nije ni potrudio obavijestiti čelnike PSG-a o njegovom putovanju, a oni su za sve saznali preko Argentinčevih društvenih mreža.

Messi is enjoying his family time in Saudi pic.twitter.com/JDqyUVfUBA

Suspenzija bez plaće

Nakon što se otkrilo da je Leo u Rijadu a ne u Parizu, vlasnici PSG-a su poludjeli i odredili su dvotjednu suspenziju za Messija, tijekom koje neće igrati, trenirati ali niti dobiti plaću za to vrijeme.

Tako će Leo ostati bez pozamašne svote, naime po slovu ugovora za ta dva tjedna zaradio bio 1,6 milijuna eura, što se sigurno neće svidjeti jednom od najboljih na svijetu. Ako uzmemo da je prosječna plaća (bar prema statistikama), u Hrvatskoj oko 1000 eura, to znači za prosječan Hrvat za njegovu kaznu mora raditi više od 130 godina (133)…

🚨 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗: PSG have made their decision NOT to renew Leo Messi's contract this summer. He will LEAVE the club.

(Source: @FootMercato) pic.twitter.com/bO8McYdToO

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 2, 2023