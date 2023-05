MESSIJA NAGRADILI, A POVRATNIKU GODINE LIJEPA ODŠTETA! Evo što se s njim dogodilo, dobio dvostruko veselje

Pogled unatrag na prošlu godinu u svijetu sporta je već dosta daleko s obzirom na to da smo zagazili u svibanj, ali jedna vrijedna nagrada dodijeljena je tek sada, a glavno priznanje u konkurenciji sportaša pripalo je Lionelu Messiju.

Argentinska zvijezda je lani bila glavni motor svoje reprezentacije na putu do naslova svjetskog prvaka pri kraju 2022. u Katru, što mu je donijelo prednost pred konkurentima u izboru za nagradu Laureus. Priznanje je primio na svečanosti u Parizu, gdje je zahvalio svojim klupskim i reprezentativnim suigračima koji su mu pomogli da ponovno bude na vrhu, najbolji među najboljima na svijetu.

Messi je Laureusovu nagradu za najboljeg dobio već jedanput u karijeri, bilo je to 2020., ali tada je priznanje dijelio s Lewisom Hamiltonom, britanskim majstorom sa staza Formule 1.

The iconic footballer reached even greater heights last year, when he inspired @Argentina to a historic third @FIFAWorldCup triumph. 🇦🇷 #Laureus23 pic.twitter.com/kE0N7XzC1h

🏆 Lionel Messi is the 2023 Laureus World Sportsman of the Year.

Najbolja sportašica je Shelly-Ann Fraser-Pryce, sprinterica s Jamajke koja je lani u američkom Eugeneu postala svjetska prvakinja 100 metara.

Jamajčanka je bila i srebrna na 200 metara. Do srebrnog odličja došla je i u štafeti svoje zemlje na 4×100 metara, a bila je pobjednica i u Dijamantnoj ligi.

🏆 Shelly-Ann Fraser-Price is the 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ Laureus Sportswoman of the Year

The Mommy Rocket 🚀 extended her phenomenal legacy last year by winning her fifth World Athletics 1️⃣0️⃣0️⃣m title and fifth Wanda Diamond 💎 League title

Congratulations Mommy Rocket 🚀 pic.twitter.com/LogWRu2y89









