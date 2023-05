MESSI SE VRATIO, A ONDA ODJEKNULA NOVA TRANSFER ‘BOMBA’! Preokret u Parizu, loša vijest za Tudora i rivale

Kraj sezone je blizu, na na njezinom samom završetku, u Parizu se dogodio novi preokret u slučaju Lionela Messija i PSG-a. Nakon što se ispričao zbog odlaska u Saudijsku Arabiju umjesto da ostane sa suigračima, Messi je na početku novog tjedna bio na treningu Parižana, što najavljuje povratak u akciju nakon što je bio privremeno suspendiran.

O isprici argentinske zvijezde smo pisali, a nakon što je ponovno radio sa suigračima, čeka se i povratak utakmicama poslije privremene suspenzije. Suparnik u narednom, 35. kolu francuskog prvenstva bit će Ajaccio, igrat će se u subotu u Parizu, a kako piše poznati talijanski novinar Fabrizio Romano, još uvijek nema odgovora hoće li Messi igrati u tom susretu.

Suspenzija koju je odredio klub trebala je trajati dvije utakmice. Jedna je odigrana jučer u 34. kolu, kada Messi nije bio u konkurenciji za nastup u susretu u kojem je PSG u gostima s 3:1 bio bolji od Troyesa.

Lionel Messi has returned to PSG regular training session today morning at Camp des Loges — after saying sorry with the public statement. 🔴🇦🇷 #PSG

Situation looks more calm after tension aroind Saudi trip — but it’s still unclear if Messi will be available for game vs Ajaccio. pic.twitter.com/ptcq8Oahdj

