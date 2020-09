MESSI PRELOMIO I ŠOKIRAO! Unatoč fax prepisci i teškim riječima odlučio je ostati u Barceloni?

Messi i njegova saga o ostanku ili odlasku iz Barcelone poprima polako elemente sapunice. Jučer su se sastali Jorge i Leo i odluka o nastavku karijere Lionela Messija bi trebala uskoro biti poznata.

Španjolska Marca pak sinoć je objavila da je epilog bliži Leovom ostanku još (najmanje) jednu sezonu koliko ima i ugovor.

Prema Marci toj odluci je presudilo više faktora, jedan od važnih razloga je što Argentinac ne želi u lošem stilu i na ružan način napustiti klub u kojem je već 20 godina i u kojem je skinuo sve rekorde i postao ajveći igrač u povijesti kluba.

Jedan od razloga je i to zbog Barceloninog nefleksibilnog stava oko raskida ugovora i općenito njegove prodaje po cijeni od 700 milijuna eura koliko glasi igračeva izlazna klauzula. Morao bi na sud s Barcom a to ne žele ni jedna ni druga strana. Barcleona zainteresiranim proscima, a to su Man.City i PSG ne želi svog čarobnjaka prepustiti besplatno i sada je Messi u dilemi. Inače prvi koji je objavio mogućnost Leova ostanka u Katalaoniji u eter je plasirao Martin Arevalo, novinar televizije TyC.

On je prvi obajvio i onu šokantni vijest za navijače Barcleone da Messi želi napustiti Barcelonu i priču s fax prepiskom. “Leo ozbiljno razmatra da ostane u Barceloni do idućeg ljeta i onda je u velikom stilu napusti bez odštete po isteku ugovora. Postoji 90 posto šanse da će Messi ostati u Barceloni” , kaže Arevalo.

🚨 — Messi could announce that he will continue at Barça in the coming hours. He’s considering staying at Barcelona for another year and leaving when his contract ends since Bartomeu will not budge. He doesn’t want to take the club he loves to court. [marca] pic.twitter.com/1IFxiGJh7P

— Barça Universal (@BarcaUniversal) September 3, 2020