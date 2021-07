MESSI POSVETIO TITULU OBITELJI, ARGENTINCIMA I POKOJNOJ LEGENDI ARGENTINE: Evo kako je to izgledalo

Lionel Messi napokon je uspio osvojiti naslov Copa Americe sa svojom Argentinom. U finalu je pao Brazil s 1:0, a strijelac je bio Angel Di Maria.

U emotivnom govoru nakon osvajanja, Messi je trofej posvetio legendarnom Argentnincu koji nas je nažalost napustio. Riječ je naravno o Diegu Armandu Maradoni.

“Posvećujem ovaj uspjeh svojoj obitelji koja mi daje snagu za dalje. Veliko hvala mojim prijateljima koje mnogo volim, svim ljudima na podršci, a iznad svega i milijunima Argentinaca koji pate zbog pandemije”, izjavio je Messi.

U nastavku svog govora rekao je:

“Diego, ma gdje god bio, danas si navijao za nas”, zaključio je Lionel.

#GOAT Maradona : can you do it for me ?

Messi: okay done ✅♥️ pic.twitter.com/XCmxQ37lI4

— Priyam Manna (@priyam_manna) July 11, 2021