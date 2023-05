MESSI IDE IZ PARIZA, A VEĆ MU NAŠLI NOVI KLUB?! O rekordnoj ponudi se priča, evo za koliko bi ‘potukao’ Ronalda

Lionel Messi je pred novim poglavljem u svojoj karijeri. Nakon što je svoj put s argentinskom reprezentacijom okrunio naslovom svjetskog prvaka u Katru, sada je veliki Argentinac pred odlaskom iz PSG-a, a po informacijama iz Engleske, za njega su ozbiljno i konkretno ‘zagrizli’ u Saudijskoj Arabiji.

Kako piše britanski The Telegraph, riječ je o poslu u kojem sudjeluje i saudijska vlada. Za Messija je pripremljen veliki iznos, a u pregovorima koji traju, s njime bi ‘potukao’ velikog rivala Cristiana Ronalda i Portugalčev angažman u tamošnjem Al-Nassru.

Messi bi za svoj angažman u Saudijskoj Arabiji dobio 320 milijuna funti godišnje, oko 363,5 milijuna eura, a time bi Ronalda nadomašio za 165 milijuna funti, odnosno oko 187,5 milijuna eura u godišnjem iznosu.

U igri je baš basnoslovan novac, a ostaje da vidimo hoće li poljuljati Messija i njegove zastupnike.

Spominje se i ime kluba koji bi u Saudijskoj Arabiji bio favorit za Messijevo dovođenje. U prvom planu je Al-Hilal, ligaški rival Al-Nassra u čijem dresu od početka 2023. igra Cristiano Ronaldo.

🚨 Leo Messi's entourage are in talks with Al-Hilal over a world record deal. 🇸🇦









The potential move would make Messi the highest-paid athlete in history at £320M-a-year. 🤑

✍️ @TeleFootball #NaijaBet #Messi #PSG #TheRebornBuild #Manobala #TREASURE #AlHilal pic.twitter.com/BdOHnJbMMB

— Missy Favour (@FavourMissy) May 3, 2023