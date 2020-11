MESSI I RONALDO GLEDAJU MU U LEĐA: Sezonu iz snova okrunio još jednom nagradom!

Nogometni magazin Goal proglasio je poljskog napadač Roberta Lewandowskog za najboljeg igrača protekle sezone. U glasovanju su sudjelovali novinari, urednici i dopisnici tog magazina.

Lewandowski je već osvojio UEFA-inu nagradu za najboljeg igrača sezone. Lewandowski je prošle sezone zabio 55 golova u 47 utakmica za Bayern, od čega 15 u Ligi prvaka, a i bio je i najvažniji Bayernov igrač u sezoni u kojoj su osvojili Ligu prvaka.

Na drugo mjesto po izboru magazina Goal bio je veznjak Manchester Cityja i belgijske reprezentacije Kevin De Bruyne, a odmah iza njega na trećem mjestu našao se Lionel Messi. Neymar se plasirao na četvrto mjesto, dok je Cristiano Ronaldo završio kao peti.

Najboljom nogometašicom na svijetu Goal je proglasio Pernille Harder.

