‘MENI JE OVO PRESTRAŠNO, PA TO JE SPRDNJA’! Užasnut je stanjem u Hrvatskoj: ‘Pa kako mi možemo tvrditi da smo normalni, mijenjamo ih kao čarape!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ilija Lončarević, taj mudri nogometni mačak, bez dlake na jeziku, a poznaje naš nogomet u detaljnosti, nakon derbija u Splitu, kada smo ga kontaktirali, malo duže je šutio.

“Evo, ne znam što da kažem. Razmišljam. Da… Nije bila neka utakmica. Čak nisam bio ljut na kraju prvog poluvremena. Jer, u tih početnih 45 minuta nešto se igralo između dva kaznena prostora. I kod Hajduka i kod Dinama, nedostajao je zadnji pas, točnost dodavanja. I to mi je bilo zanimljivo. U nastavku je i to nestalo. Pa sam na koncu razočaran. Izvedbom jednih i drugih”.

Kako biste ocijenili nastup samo Dinama koji je u ovoj utakmici i osigurao naslov prvaka?





Četiri kluba ove sezone promijenilo 13 trenera!

“Dinamo je držao kontrolu ove ne naročite utakmice. Hajduk se trudio, ali Dinamo je taj trud lako amortizirao. Pa, u cijeloj utakmici imate jednu obranu vratara, i to nekog laganog šuta. Ne znam zašto je nestala ta kombinatorika, da se nastavila sigurno bi bilo i više šansi za gol. Recimo to tako, Dinamo je išao na sigurno, kada je vidio da to prolazi postao je još oprezniji”.

Hajduk, je li mogao barem malo zapapriti Dinamu?

“Teško, unatoč trudu. Ponajprije, Dinamo ima bolje igrače, a Hajdukova vezna linija teško je mogla dostaviti loptu prema Livaji. Ajde, Sahiti je bio raspoložen, ali on se sam izborio za loptu, ni on ih nije dobivao koliko je trebao. Tu je Dinamo otraga dobro bio postavljen. Znam da nije bilo zanimljivo, pa vam, eto, ne mogu ni zanimljivo pričati. Utakmica je završila bez golova, a ja bih volio da je bilo barem 1-1 ili 2-2, tada bi imali o nečemu pričati”.

Okrenimo onda malo stranu priče, nadmetale su se dvije naše prvoplasirane momčadi koje su u ovoj sezoni promijenile šest trenera, ako uzmemo još i treću i četvrtu, Rijeku i Osijek, u ovoj sezoni je u ta četiri kluba promijenjeno čak – 13 trenera. Što kažete na taj podatak?

“Ma, jel’ to istina? Jest! Meni je to strašno i prestrašno. Upravo nevjerojatno. Pa, kako mi uopće možemo tvrditi da smo ozbiljna nogometna zemlja i da je liga koju imamo ozbiljna? Meni to nije normalno. Pa, svaki trener kojeg se angažira mora imati barem šest mjeseci vremena da nešto posloži, napravi. To je sprdanje sa strukom. Kako uvijek može biti krivac trener, a ne predsjednik kluba, uprava, sportski direktor? Shvaćam da se treneri moraju mijenjati, ali ne kao čarape. Evo, baš si mislim, Dinamo je isto promijenio tri trenera. neću reći je li to bilo potrebno. reći će mi onda da sam za ovoga, a protiv onoga. No, suhi podatak o trojici trenera u šampionskoj sezoni dovoljno govori”.

A Hajduk je u zadnjih dvadesetak godina pedesetak puta promijenio trenera?









”Ha, zgodno, u ovome milenijumu promijeniti toliki broj ljudi na klupi. Ne, to nije smiješno, žalosno je. A taj tretman struke je poražavajuć. Šokirali ste me s ovim podacima. Nemojte me više ništa pitati, molim vas”…