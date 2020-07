Melem za teške Barcine rane: Na klupu dolazi jedna od najvećih klupskih legendi?!

Autor: Nino Matić

Barcelona je u velikom neredu i kaosu. Naslov prvaka sve više izmiče iz ruku. Nakon remija u derbiju s Atleticom 2:2 i sinoćnje pobjede Reala 1:0 protiv Getafea zaostatak Katalonaca iznosi četiri boda. No to je tek santa leda u nizu problema koji su zadesili Barcelonu. Igrači su po svemu sudeći okrenuli leđa treneru Setienu, a sam trener je ušao u sukob sa Griezmanom. Glavna zvijezda Messi se sukobio s asistentom Ederom Sarabiom.

Već se traži i nasljednik Setiena kojem je još ostala samo Liga prvaka za spas sezone, no upitno da li i to biti dovoljno da opstane na klupi katalanskog velikana. Setien je preuzeo Barcelonu sredinom siječnja umjesto Ernesta Valverdea no njegova će avantura na klupi Barcelone završiti zapravo i prije nego je i počela.

Francesco Aguilar, novinar El Mundo Deportiva, najupućenijih u stanje u Barceloni tvrdi da se u klub vraća jedna od najvećih legendi. Xavi Hernandez bi prema njemu trebeo sjesti na klupu Barcelone u idućoj sezoni.

Xavi habría llegado a un acuerdo firme para hacerse cargo del Barça a final de temporada, habría aceptado una oferta de JM Bartomeu que contaría con el apoyo de la plantilla. En cualquier caso Quique Setién acabaría la temporada o sería sustituido por García Pimienta. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) July 2, 2020

Xavi je sve dogovorio s Barcelonom i zarađivat će šest milijuna eura godišnje, piše Aguilar pozivajući se na izvore u Kataru. Za vruću klupu Barcelone prema španjolskim medijima konkuriraju još petorica imena: Nizozemac Ronald Koeman (57), Argentinac Mauricio Pochettino (48), Španjolac Roberto Martinez (46), te njegov sunarodnjak i trener Barcine B momčadi Javier Garcia Pimienta (45).



Xavi je više puta istaknuo kako se u Barcelonu želi vratiti kao trener. Nedavno je to ponovio u jednom razgovoru.

“Moj najveći san je da treniram Barcelonu. Ponudili su mi trenersku poziciju u siječnju, ali sam odbio uz obrazloženje da tada nije bio pravi trenutak za to te da uvjeti nisu dobri. Nadam se da ću u budućnosti ponovno dobiti ponudu Barce”, rekao je Xavi pa nastavio:

“Želim preuzeti klupu Barce u trenutku kada bih mogao krenuti od nule. Već sam ponovio mnogo puta. Ja želim klupu, ali i da mogu odlučivati o sportskim pitanjima. Po mom mišljenju, preuzimanje Barcelone nakon predsjedničkih izbora je savršen scenarij i ne isključujem tu mogućnost. Članovi mog stručnog tima također se uvelike pripremaju za taj posao”, zaključio je Xavi.

Lijep je to zvuk za uši svih navijača Barcelone, u moru lošeg i beskrvnog čemu svjedoče ove sezone. Povratak velikog Xavija na klupi zaista bi za sve navijače bio poput melema na ranu, i nema vjerojatno nikog u obitelji Barcelone, ukljućujući i navijače tko taj potez ne bi pozdravio velikim odobravanjem.

O igračkoj karijeri jednog od najvećih igrača Barcelone u povijesti zna se praktički sve. No nije zgorega podsjetiti da je u najdražem dresu Xavi Hernandez proveo ukupno 24 godine a od toga čak 17 u prvoj momčadi(1998-2015).

Dres Barcelone s brojem 6 nosio je ukupno 767 puta postugavši 85 golova. S klubom je osvojio ni manje ni više nego 25 trofeja, od toga osam naslova prvaka Španjolske i četiri Lige prvaka.

Od Barce se oprostio osvajanjem Lige prvaka 2015. protiv Juventusa u Berlinu, pobjedom 3:1.