MEĐUNARODNA ATLETSKA FEDERACIJA PRELOMILA! Zabranili natjecanje transrodnim osobama na ženskim natjecanjima

Međunarodna atletska federacija (World Athletic), zabranila je transrodnim osobama natjecanje u ženskim disciplinama ako su prošle kroz muški pubertet, priopćilo je u četvrtak Svjetsko atletsko vijeće.

Vijeće je glasovalo i za pooštravanje ograničenja za sportaše s razlikama u spolnom razvoju (DSD), smanjujući maksimalnu količinu testosterona na 2.5 nanomola po litri s pet.

Predsjednik Svjetske atletike Sebastian Coe rekao je na konferenciji za novinare kako je odluka o isključenju transrodnih žena utemeljena “na sveobuhvatnoj potrebi da se zaštiti ženska kategorija”.

“Odbor Svjetske atletike odlučio je isključiti transrodne sportaše i sportašice koji su doživjeli muški pubertet iz međunarodnih ženskih natjecanja,” objasnio je Coe.

Postoji mogućnost

“Ne kažemo zauvijek ne. Međutim, većina konzultiranih atletskih dionika vjerovala je da se transrodne sportašice ne bi trebale natjecati u ženskoj kategoriji”, naglasio je Coe i najavio kako će WA formirati radnu skupinu za proučavanje pitanja uključivanja transrodnih osoba kojom će predsjedati transrodni sportaš.

World Athletics president Seb Coe says the global governing body has decided at this week's council meeting to exclude transgender women from female events. pic.twitter.com/ctV2FXHdWk

— AW (@AthleticsWeekly) March 23, 2023