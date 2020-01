MEČ KOJEG ŽELI VIDJETI CIJELI SVIJET: Joshua najavio ‘napad’ na Wildera

Autor: J.V.H.

Informacija koja je nedavno procurila u medije da će sljedeći meč Anthonyja Joshue biti protiv izaizvača Pulueva po novim saznanjima nije točna.

Naime, Joshua i njegov tim prošlog su se tjedna sastali s Usykovim predstavnicima, da bi sada za Sky Sports prvak sam otkrio da je nakon tog susreta održan još jedan sastanak na kojem se pričalo o Wilderu.

“Održali smo sastanke. Prvo s Usykovim menadžerom, a nakon toga smo imali još jedan na kojem se pričalo o mogućem slanju ponude za borbu s Wilderom. Napravili bi to prije njihove borbe (Wildera i Furyja, op.a.), ali i moje iduće”, otkrio je Joshua.

“Brončani bombarder” u ring će ući već 22. veljače kada je na rasporedu njegov revanš s “Kraljem Cigana”.

“Svi žele Wilderovu pobjedu jer svi žele gledati njegov okršaj sa mnom. On ima odličnu desnu, a ja lijevu ruku. Bio bi to sjajan boksački dvoboj. Imali smo sastanak oko toga. To ima veliki potencijal. Čuo sam i da njih dvojica imaju dogovorenu treću borbu krajem godine, ali mi moramo ponudom pomrsiti te planove”, zaključio je WBA (Super), IBF, WBO i IBO prvak.