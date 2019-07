MCGREGOR PONOVNO OPLEO PO NURMAGOMEDOVU: ‘Uhvatila ga je panika’

Connor McGregor očito se prisjetio kobnog UFC-a 229, kada ga je Khabib Nurmagomedov ugušio pa se na društvenim mrežama sada odlučio obračunati sa sucem Mikeom Deanom. Naravno da pošteđen nije ostao ni Dagestanac, kojega je ponovno počastio salvom uvreda.

Herb my man he’s tryna sniff my jock strap here it’s fucking round 1. Stand this shit up.

Pussy fighter. Panic panic.

We all saw you panic shit yourself on the back of that bus.

Riddled in panic.

I might actually be the Riddler instead. pic.twitter.com/6jmNg6sR4F

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 28. Juli 2019