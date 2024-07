Mbappe stigao u Madrid, pa progovorio o Luki Modriću: ‘Poštujem ga i ne bih to nikad napravio’

Autor: K.I.

Imao je priliku Kylian Mbappe aktivirati klauzulu u ugovoru i produljiti s PSG-om na još godinu dana, ali odustao je od te opcije i prešao u Real Madrid s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

U utorak je slavni Francuz predstavljen pred nekih 80.000 navijača i bit će ogromno pojačanje za ‘Kraljeve’. A dugo se nagađalo da će Mbappe po dolasku u Madrid tražiti dres s brojem 10 koji je nosio u bivšim klubovima i koji nosi u francuskoj reprezentaciji. To se nije dogodilo jer Mbappe ima ogromno poštovanje spram čovjeka koji taj dres nosi u Realu, Luke Modrića.

“Nikad nisam rekao da bih htio nositi broj deset, nisam to tražio. To je broj Luke Modrića. Počašćen sam jer igram s njim. On je prvak, osvajač Zlatne lopte i jako ga poštujem”, rekao je Mbappe, između ostaloga, na predstavljanju.

⚪️👕 Kylian Mbappé with Real Madrid president Florentino Pérez Shirt number 9️⃣ confirmed as he never requested the number 10; total respect for Luka Modrić. pic.twitter.com/OJIhUhno6J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024









Poput rock zvijezde

“Ponosan sam što sam sada dio najboljeg kluba u povijesti nogometa”, rekao je Mbappe na gotovo savršenom španjolskom na predstavljanju pred navijačima Reala. “Nevjerojatno je biti ovdje. Godinama sam sanjao da igram za Real Madrid i danas mi se san ostvario. Ja sam sretan čovjek”.

Za svoju novu zvijezdu, španjolski klub nije odabrao crveni, već plavi tepih kako bi ga dočekao poput rock zvijezde na svom novom stadionu, renoviranom i moderniziranom kako bi privukao koncerte najvećih međunarodnih umjetnika. Nagađa se kako će Mbappe u Realu zarađivati oko 26 milijuna eura godišnje.

S druge strane, i dalje se čeka potpisivanje novog Modrićevog ugovora s Realom. Prošli mu je istekao koncem lipnja, a vjeruje se da će kapetan Vatrenih u novoj sezoni morati pristati na osjetno manja primanja. Nitko ipak ne dovodi u pitanje hoće li Modrić iduće sezone uistinu opet nositi dres Reala. Španjolski mediji tvrde da je objava pitanje trenutka.