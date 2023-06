MBAPPE SE NA HRVATSKOM JAVIO LEGENDI VATRENIH! I Modrić se poklonio, nisu zaboravili koliko im je značio

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je bio slavljen na travnjaku i na tribinama Poljuda proteklog vikenda u Hajdukovoj domaćoj pobjedi nad Šibenikom na kraju ovosezonskog puta u prvenstvu, u posljednjem kolu SuperSport HNL-a, nekadašnji sjajni golman hrvatske reprezentacije Danijel Subašić zaslužio je da mu se poklone i drugi nogometni velikani.

Subašić je sa završetkom sezone okončao karijeru na vratima, a danas, nekoliko dana nakon oproštaja na terenu s izlaskom iz igre sredinom prvog poluvremena protiv Šibenika, objavio je oproštajne riječi na vlastitom profilu na Instagramu.

“Ljubav, emocija i strast”, napisao je Subašić, označujući Hajduk u svojoj objavi. “Veliko Hvala Hajduče, Splite, Dalmacijo, Hrvatska. Ponosan i zahvalan što sam bio dio hajdučke obitelji. Oproštaj kakav nisam mogao ni sanjati. Hvala što ste ga učinili veličanstvenim. Hvala vam za svaku emociju. Ponosan i punog srca odlazim. Zauvik jedan od vas. Voli vas vaš Suba”, napisao je legendarni Vatreni, koji je svoj put na terenu završio u dresu Hajduka.





Pogledajte Subašićevu poruku uz video koji prikazuje posljednju utakmicu – ovdje.

Među reakcijama koje su došle, jednu je imao Kylian Mbappe, nogometni as PSG-a i velika zvijezda francuske reprezentacije. Mbappe je sa Subašićem svojedobno bio u Monacu, u razdoblju od 2015. do ’18. kada je mlada francuska zvijezda bila u prvoj momčadi, a hrvatski golman je ondje gradio svoj put koji je u Kneževini trajao osam godina, od 2012. do ’20.

Mbappe je na hrvatskom Subašiću napisao – “brate”, posluživši se velikim slovima.

Oproštajnoj poruci svojeg nekadašnjeg reprezentativnog suigrača poklonio se i Luka Modrić.

“Bravo bratko!”, napisao je kapetan Vatrenih.

Mbappe i Modrić su, tako, pokazali da nisu zaboravili koliko je Subašić značio i za njihov nogometni put, Francuz u razdoblju dok je bio još u tinejdžerskoj dobi u Monacu, a hrvatski reprezentativni kapetan iz zajedničkih dana među Vatrenima, ponajprije na putu do svjetskog srebra 2018. u Rusiji.