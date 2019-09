MAVROVIĆ STAO U ZAŠTITU HRGOVIĆA: Što će Pijetraj reći na ovo?

Željko Mavrović, bivši boksač, a sada direktor hrvatske reprezentacije iznosi jedinstveni stav čelništva naše boksačke organizacije po pitanju olimpijskog nastupa našeg trenutačno najboljeg boksača.

Prije pet-šest godina, još prije europskog naslova prvaka (2015), Filip Hrgović je imao jedan san koji je otkrio u Sportskim novostima.

-Životni mi je cilj postati olimpijski pobjednik.

Prije tri godine, na Igrama u Riju stao je na postolje. Na treću stepenicu odnosno s broncom oko vrata, no prvotna ideja, cilj, želja i san su ostali nepromijenjeni.

Međutim, stav Hrvatskog boksačkog saveza je potpuno oprječan i ide na ruku Hrgoviću, a ako bi nam bilo toliko slobodno pridodati, i zdravom razumu.

-Moja malenkost, ali i čelništvo Hrvatskog boksačkog saveza su istog stava, a taj je da je Filip Hrgović apsolutni prioritet kao teškaš, koji će dobiti priliku otići na izborne turnire ili mjesta na kojima se mogu izboriti Olimpijske igre. Bit će za njih prijavljen i bit će mu omogućeno to učiniti – rekao je Željko Mavrović, jedan od najboljih hrvatskih boksača koji je danas ujedno i direktor hrvatske boksačke vrste.

Filip je sve opravdao

– Ma, sve 5, ali nekakva ideja Leonarda Pijetraja da bi oni trebali sparirati, nekakav izborni sparing je suluda. Jedan profesionalac koji boksa na najvećim priredbama svijeta i koji ovog trenutka ima sigurno najjaču boksačku ekipu oko sebe, jaču možda i od Joshue jer vjerujem da je Diaz bolji od Joshuinih trenera, pa ima onda i Hearna i Sauerlanda kao potporu, na kraju krajeva i Hasana Yousefa.

Željko Mavrović osobito naglašava jedno…

– Čovjeku koji je zadužio naš boks i sport s olimpijskom medaljom iz Rija, sada onemogućiti nastup ili priliku za izboriti nastup na Igrama u Tokiju bio bi stvarno zločin. Kazneno djelo. Kada bi HBS s bilo kojim svojim tijelom izašao s takvim stavom ili idejom, ja sigurno više nikada s tim ljudima ne bih bio u istoj organizacijskoj priči.

Favorit za zlato

Što ćemo onda sada s izbornikovim stavom? Leonard Pijetraj je također dio HBS-a. Jeste li pričali s njim?

– Ja ne, jer nisam to smatrao temom oko koje se treba pričati. Pa, sve je tu toliko jasno. Izbornik Pijetraj predlaže momčad za turnir, bilo koje natjecanje, prvenstvo, ali HBS to mora potvrditi. Dakle, bez potvrde HBS-a on ne može nikoga odvesti na neko natjecanje. Kada bi izbornik Pijetraj kao prioritet stavio nekog svojeg boksača, iz svojeg kluba ispred Hrgovića koji ima neosporno veće ime i rezultate, onda ja više ne bih bio u takvom HBS-u.

Što bi sada trebao učiniti Hrgović? Treba li se pojaviti na Prvenstvu Hrvatske?

– Ne mora! Apsolutno ne, kakvo Prvenstvo Hrvatske! On je to osvojio “milijun puta”. Ako bi to bio uvjet, to bi bila ucjena Filipu Hrgoviću, pa i ponižavanje. Kakvo PH i kakvi sparinzi! Ponavljam, ne mora Filipa nitko voljeti, ali poštovati njegove rezultate, to je zaslužio – zaključio je Željko Mavrović u razgovoru za Sportske Novosti.