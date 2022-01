MATEO KOVAČIĆ NAJISKRENIJE: ‘Kad bolje razmislim, nikad nisam zabio ljepši gol’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Istina, priča dana jest derbi engleskog prvenstva, Chelsea i Liverpool su odigrali 2-2, Liverpool je vodio 2-0, a prvi gol za Vhelsea koji je inicirao razvoj ostalih događaja na terenu dao je naš Mateo Kovačić. Bio je to gol koji se uistinu rijetko viđa…

Nakon utakmice Kovčić je engleskim novinarima pričao:

„Mislim da nikad nisam zabio ljepši gol, stvarno mi je dobro sjela lopta. Najbitnije je da smo pokazali karakter. Počeli smo dobro, imali dobru priliku, potom smo primili gol iz naše pogreške, a onda i drugi. Trebalo je karaktera za vratiti se u utakmicu i mislim da smo to dobro napravili, Imali smo šanse i za sva tri boda, no obje su momčadi zaslužile remi”!

Pun dojmova nastavio je:

“Nije se lako vratiti, a posebice je to teško protiv Liverpoola, koji je sjajan u kontri. Svaka naša izgubljena lopta bila je opasnost. Bili smo dosta nesigurni nakon drugog gola, imali smo pogrešaka, no gol nas je podigao i odmah smo zabili i drugi. Možemo mi i više od ovoga.”

Hrvtski reprezentativac misli da englesko prvenstvo još nije odlučeno:

“Pobjeda danas bi nas približila Cityju i dala nam poticaj u borbi s njim. Oni su sad dosta daleko, no puno je još utakmica, nogomet je čudan, sve se brzo mijenja i moramo biti usredotočeni na naš posao. Malo smo pali, što je i normalno jer smo godinu dana igrali jako dobar nogomet. Treba nastaviti s radom, sve će to doći na svoje, a ja se nadam da ću ovako nastaviti”.