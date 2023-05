‘MAŠTAO SAM O ZVEZDI, A SAD ŽELIM U DINAMO’! Aleksa je nova zvijezda HNL-a: ‘Modrića najviše cijenim, a ovaj momak je čudo’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Ja sam Aleksa Latković. Dolazim iz Crne Gore, imam 22 godine. Rođen sam u crnogorskom Cetinju”, s tim riječima, u našem novom video- intervjuu, dočekao nas je mladi crnogorski nogometaš iz donedavno drugoligaškog, a sad već prvoligaškog Rudeša.

Nosi broj – 10! I igra sjajno…

“U Cetinju sam počeo igrati nogomet, s pet-šest godina. Prvi klub mi je bio Lovćen iz Cetinja. Onda sam se prebacio u Hrvatsku”.

Otkud, kako?





Divio se Zvezdi, a sad Dinamu

“Mislim, 2019. godine neki skauti su me vidjeli u mladoj crnogorskoj reprezentaciji i pozvali su me u Osijek. Tamo sam se zadržao dvije i pol godine. Prije dvije godine sam došao u Rudeš i tu sam se baš snašao. I ostao sam ovdje i ispalo je super.”, kaže nam.

Imaš dres s „desetkom”. Još davno je legenda hrvatskog nogmeta Zvonimir Boban rekao da je „desetka” predodređena za najbolje i najveće igrače u momčadi. Osjećaš li ti prtiak pto nosiš tj broj na leđima?

“Svjestan sam da se ‘desetke’ daju najboljim i posebno zanimljivim igračima. Podržavam tu misao, ali nemam taj veliki pritisak i odgovornost”.

Pružaš odlične partije ovdje u Drugoj ligi, ali prva HNL će biti poseban izazov?

“Sigurno da će u Prvoj ligi biti teže. Biti će tu teških utakmica, ozbiljnijih igrača. NO, svi smo već sretni zbog tog izazova. Svi se ovdje tome veselimo. Rudeš je u zadnje dvije godine dvaput drugi bio. Malo nam je falilo, i sada je bila treća sreća. Ali, to je veliki izazov, stepenica iznad”.

Sigurno imate aspiracije da igraš i za crnogorsku reprezentaciju?









“Svakako, bio sam član crnogorske omladinske U-19 i U-21 reprezentacije. I nadam se da ću zaigrati za A reprezentaciju”

Koji su vam crnogorski igrači ostali u posebnom pamćenju, možda bili i idoli?

“Kad sam bio mlađi bio mi je uzor Mirko Vučinić. Definitvno, pa Jovetić, Savić, a otprije Savićević i Mijatović. Legendarni nogometaši”.









Sjedimo visoko na tribinama, odavde sve izgleda lakše. Ali na trenu, drugačije je?

“Sigurno da nije lako, lakše je odavde gledati i pametovati. Pa se pitati i vikati kako nisi vidio igrača. Da, dobro ste to primijetili. S visine sve izgleda lakše. I onda je lako i pametovati, pa što nisi vidio mog igrača, zašto nisi dodao, tamo je bilo prostora. Na terenu je sve puno teže i kompliciranije”…

Kad bi na prostorima bivše države dobio ponudu nekog kluba, gdje biti najradije igrao u ovome trenutku?

“Kad sam bio mlad najzanimljivija mi je bila Crvena zvezda. Sad kad sam tu skoro pet godina najviše mi se sviđa Dinamo. Dinamo je kroz nekoliko godina izbacio sjajne igrače i postigao vrhunske europske rezultate. Pa mi u Rudešu imamo neke igrače iz Dinama, na posudbi. Pa to su stvarno odlični igrači. Posve tehnički potkovani, fizički spremni”.

Koje igrače od Hrvata najviše cijeniš, a koji su ti se nekad od Hrvata sviđali?

“Definitivno Luka Modrić i Ivan Perišić. Volim Kovačića, Brozovića, moje veznjaka. Pa i Lovrena. Od mlađih momaka mi se najviše dopada Joško Gvardiol”

Kad u Crnoj Gori gledaju utakmice Hrvatske za koga se navija?

“Ma, navijaju svi za Hrvatsku. Sjećam se 2014. godine, otvorenje svjetske smotre u Brazlu, svi moji Cetinjani su navijali za Hrvatsku protiv Brazila. Koja je i povela s 1-0, ali i izgubila”

Jesi li ikada u Hrvatskoj doživio kakvu prijetnju? Zbog činjenica da si iz Crne Gore?

“Stvarno nisam, nikad, baš nikad. Možda nešto na terenu, ono u žaru borbe . Ništa posebno”.

Voliš viceve o Crnogorcima?

“One da smo lijeni, Ima toga, i dopada mi se”

Danas mnogi sportaši vole društvene mreže, a neki i Only fans mreže. Puno ženskih sportašica tu zarađuju novac. Kakvo je tvoje mišljenje. Mnogi se bave sportom samo da bi se promovirali na mrežama?

“Sigurno u ovo vrijeme i s pametnim telefonima mnogi koriste internet da se populariziraju. Prije je to teže bilo. A to za Only fans? Ne znam što bi vam rekao. Vjerojatno je tu lakše ženama da se probiju. Nemam društvene mreže, slab sam, ja se promoviram na terenu”.

Imaš li neke rituale, praznovjerne, prije utakmice?

“Nemam rituala nikakvih sada. Kad sam bio mlađi imao sam, morao sam ući na teren prvo s lijevom kopačkom”.

Može li biti Prva HNL biti siguran put prema A reprezentaciji Crne Gore?

“Vjerujem da može. I ovako se u Crnoj Gori pomno prati vaša Prva liga. Promovirati ću se i ja i moji suigrači. To je sad i moja šansa”.

Mislite li negdje dalje iz Rudeša?

“Sad mi je ovdje fino. Želim probati tu Prvu ligu pa ćemo vidjeti što će biti”, zaključio je.

A naš video intervju pogledajte ispod teksta…