MASKIRAO SE U ŽENU KAKO BI OSVOJIO TURNIR! Bizaran incident na međunarodnom turniru, evo što ga je otkrilo

Gotovo nestvarne i sramotne scene dolaze nam iz svijeta šaha u Keniji na međunarodnom natjecanju. Radilo se o ženskom šahu, a pojavila se blago rečeno neobična natjecateljica.

Nije nije posumnjao u identitet osobe, jer joj je lice bilo prekriveno nikabom (islamska vjerska nošnja), tako da su joj se vidjele samo oči, preko kojih su bile i naočale.

Međutim, sumnje su počeli jer natjecateljica nije ni progovorila, a sve je bilo sumnjivo kada su organizatori vidjeli što ona nosi tj. što je obukla.

Glavni sudac turnira Entoni Kionga je rekao za chess.com da su organizatori prvo okljevali da razgovaraju sa sumnjivom šahistkinjom. Ona se na turnir prijavila samo imenom.

Should this be a lifetime ban? @FIDE_chess

“Officials at the ongoing Kenya Open Chess Championship at Sarit Expo Centre in Nairobi are on high alert after a male chess player was busted camouflaged in a hijab to compete in the Ladies section of the tournament.”… pic.twitter.com/dM2XTEnhlx

— Susan Polgar (@SusanPolgar) April 9, 2023