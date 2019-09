MARKO MILUN PONOVIO: Hrgović će morati preko mene!

Autor: Dnevno

Neki će reći da se Marko Milun ni kriv ni dužan našao upleten u sukob na relaciji Pijetraj – Hrgović – Marović. Drugi misle da se naivni i dobrohotni mladić koristi za ostvarivanje nekih osobnih ciljeva. Ono što se de facto može provjeriti “prelistavanjem” portala je matrica koju ponavlja stožer HBS-a, a ona od prilike glasi da svatko tko razmatra Olimpijske igre, mora izaći na prvenstvo Hrvatske. Pod “svaima” se misli na Filipa Hrgovića koji se uspješno bavi profesionalnim boksom, dok ljudi oko Miluna razmatraju mogućnost da i Marko iz amaterskog uskoči u profi boks, no za taj korak mu je potrebna velika scena, kao i atraktivan protivnik. Predstojeće Olimpijske igre i Filip Hrgović su te dvije muhe koje HBS pokušava “skinuti” jednim udarcem, no s druge strane čini se nema suradnje.

Dogovor je ako pitate HBS postignut na način da će Milun izaći na jedne, a Filip na druge kvalifikacije, a onda bi valjda njih dvojica šakama trebali dogovariti kome pripada viza za Japan, jer “there can be only one”. Nije to toliko ni loša ideja kada bi Hrgović imao interesa u toj borbi, no njemu ona ne predstavlja ništa, ni ekonomski ni profesionalno. Dapače, borba je to u kojoj Filip može samo izgubiti jer normu za kvalifikacije je već ostvario u Riju. Govorio je Pijetraj, naglasio HBS a sada ponavlja i Milun istu šablonu, nadajući se da ponovljena subjektivna istina (koja nekom drugome može biti laž), naposljetku postaje važeća za sve.

“Već sam rekao na press konferenciji svoje mišljenje o čitavoj ovoj situaciji. Svakako mi nije cilj bio nikoga prozivati. Ali tko želi ići na Olimpijske igre, vjerujem da mora proći preko mene jer i ja želim ići, a rezultatima to zaslužujem. Ali nismo bitni samo nas dvojica, možda ima još momaka i još kandidata koji žele ići u Tokio i imaju pravo na to ako prođu. Tko god dođe na državno prvenstvo, trebao bi imati nekakvu priliku. Na kraju dana, onaj tko je najbolji, treba ići u Tokio. Tu nema nikakve dileme! Nismo tu samo nas dvojica, ima tu vjerojatno još kandidata. Borit ćemo se za to jedno mjesto i tko bude bolji, neka izbori mjesto”, smatra Milun.

“Nije pošteno da se nekoga u startu i mimo pravila gura. Želim samo da sve bude pošteno, da bude prema pravilima. Smatram da je najmanje što se može učiniti dati i nama amaterima priliku da budemo dio te priče i da pokušamo izboriti nastup u Tokiju”.

Treba li ovome momku oduzeti priliku da nastupi na Olimpijskim igrama u Tokiju, čak i ako je drugi boksač ostvario normu za kvalifikacijski turnir prije njega? Pitanje na koje ovdje treba odgovoriti zapravo se tiče prava prvenstva, pošto normu za nastup na kvalifikacijskom turnira hvata i Milun, a mjesto je samo jedno. Gledano s te strane, Filip se jednostavno ima pravo ne tuči, a zašto i bi kada je svoj dio posla napravio u Riju. To je zaista ključ ove neugodne situacije. Logički, Filip je tu bio prije, ostvario je normu prije, već ima medalju s Olimpijskih igara u tu je stekao prvenstvo ne samo nad Milunom nego svakim teškašem u Hrvatskoj koji bi želi u Tokio. Hrgović je i potencijalni osvajač medalje i na sljedećim igrama – borba s Milunom mu čak nije ni nužno zlo, ima ju pravo odbiti. Znajući to u HBS-u, svjesno guraju priču koja je već postala dosadna. Plodovi uspjeha se ubiru nakon samog događaja uspjeha, oni su kumulativ svega što je sportaš ostvario, što priču HBS-a o izlasku Filipa u ring s Milunom čini dodatno neutemeljenom i potpuno deplasiranom.





Ipak, mimo svake logike, koja je prva napustila ovu mučnu temu, u ime borilačkog kodeksa, boksači bi mogli izići jedan drugome ususret, kao samuraji. Ili tako što ipak nije moguće tamo gdje stoluju novac, i sušti interes?

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU!