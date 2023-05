MARIO VUŠKOVIĆ PROMIJENIO TIM! Branit će ga odvjetnik s velikim iskustvom u doping aferama

Mladi hrvatski reprezentativac i branič HSV-a, Mario Vušković, pokušati će s novim odvjetničkim timom dokazati svoju nevinost u slučaju dopinga, koji se stavlja na teret mladome nogometašu.

Podsjetimo, Vušković je suspendiran na dvije godine zbog korištenja dopinga od strane njemačkog saveza, ali cijeli taj slučaj izazvao j dosta polemike i oprečnih mišljenja.

Mladi 21-godišnji nogometaš ne igra od prosinca prošle godine, a sada će uz pomoć iskusnog američkog odvjetnika Paul J. Greene, probati dokazati svoju nevinost ili barem smanjiti kaznu.

The DFB Sports Court suspends Mario #Vuskovic for two years. The player and HSV appeal.

To the statement. ⤵#nurderHSV

— HSV English (@HSV_English) March 30, 2023