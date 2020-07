MARIO STANIĆ: ‘Hajduk predugo živi od šok terapija, Tudor ima podršku svih nas u klubu!

Autor: N.M.

Mario Stanić, savjetnik predsjednika Uprave za sportsku politiku splitskog kluba, bio je gost trećeg po redu Hajdukovog Podacasta. Teme su bile brojne, a s obzirom da je Hajduk trenutno u velikim problemima, kako igračkim tako i rezultatskim. A upravo je Stanić najbolji čovjek da progovori o trenutnom stanju u Hajduku u svim aspektima kluba.

Ono što posebno zanima javnost i navijače Hajduka je situacija oko trenera Igora Tudora i igrača koji su izloženi velikim kritikama.

”Hajduk je puno kompleksniji nego što to izgleda prema vani. Zato je zanimljivo raditi ovaj posao. Efektivno smo tu dva mjeseca i samo tada možemo pratiti tko ima kontinuitet. Zato je jako teško donijeti pravu sliku jer zbog korone nismo imali priliku vidjeti kako stvari stoje. Svaku odluku donosimo holističku da bismo imali neke benfite”, rekao je Stanić pa je još i nastavio:

”Nakon krize najbolje prolaze momčadi koje nemaju rezultatski pritisak. Dogodio se jedan disbalans što je očekivano, kao što je očekivano da će neke momčadi biti u padu forme. Sad smo to mi, ali ne znači da ćemo se u prvim poteškoćama odreći svih onih vrijednosti iza kojih stojimo. Problemi će se prebroditi, možda sutra, možda iduću nedjelju. Nema pravila ni garancija u nogometu. U nogometu je sigurno jedino to da pravila nema. To sam shvatio igrajući u pet različitih kultura i filozofija i zato volimo nogomet. Volimo ga jer u isto vrijeme doživljavamo strast i traume. ”, kazao je Stanić.

U Hajduku je rad uvijek pod povećalom i posebnim pritiskom?

”Pritisak je mit koji kruži medijima i nalazi se u svim sferama društva. Ja ga ne doživljavam, imam totalnu slobodu. Pritisak je za mene izazov. Kad sam došao znao sam da u hajduku neće teći med i mlijeko. Sposobnost da se izdignemo iznad problema jest kvaliteta. Tome težimo. Pritisak će se dogoditi ako mi to dozvolimo. Ako je pokretačka sila strast, onda nema težine, ali ako je u pitanju strah, onda je to uteg. Naravno da će publika biti nezadovoljna. Naravno da nitko ti neće pljeskati ako igramo loše. Prirodno je da te frustracije postoje, ali one su često usmjerene na krivu adresu. U Hajduku je zadnjih 15 godina postojao samo jedan model. Šok terapija na šok terapiju. Sad mi pokušavamo sanirati silnu štetu tih šok terapija koja je u sve pore kluba donijela nesigurnost. Zbog tog modela su nastali problemi. Nećemo mi osvajanjem drugog mjesta gurnuti pod tepih ssve svoje probleme, ali se stvara ta klima. Za klima je lako zapaljiva. Zbog te kulture nesigurnosti su se donosile loše odluke. Svaki trener koji je bio tu u posljednje vrijeme je imao sviju viziju, ali je bio gurnut zbog lutanja i nesigurnosti. Nastala je mantra da se treneri po traci mijenjaju. S tim se mi borimo. Bavimo se dijagnostikom i nemamo se čega uhvatiti. Toliko ej trenera i igrača dovedeno, da je to strašan disbalans. To smo znali kad smo došli u Hajduk.”

Potom je Stanić iznio jedan pomalo zanimljiv stav:

“U zadnjih 15 godina je Hajduk imao samo jedan model, to je šok-terapija. To nam je donijelo da mi danas saniramo štetu. Paralelno pokušavamo silnu štetu od silnih šok-terapija koje su donijele nesigurnost svih struktura. Ta silna šok-terapija je uzrokovala hrpu nagomilanih problema u klubu. Neće nestati problemi ako Hajduk bude drugi. Stvorila se takva klima da je to pitanje života ili smrti. Iako se nema što veseliti da je Hajduk drugi. Stvara se klima koja je lako zapaljiva i donosi nesigurnost. Kroz blisku prošlost kroz tu nesigurnost su se dogodile iracionalne odluke. Svaki trener je imao svoju viziju, ali se bezglavo lutalo. Bio sam igrač, znam što je šok-terapija. To je kratki period vremenski. On se provodi kada se borite za ostanak, a ne za trofeje. Naš trener trenutno kao i mi svi se bavimo dijagnostikom. Nemamo se za što uhvatiti. Smijenjeno je toliko trenera, dovedeno je različitih profila igrača, stvoren je disbalans, ali mi smo to znali. Trener koji je sada osporavan se izložio maksimalno i nije uvjetovao klub da mu se dovede četiri-pet igrača, već da igrači dođu s izuzetno kvalitetnom procjenom. Najlakše je bilo donositi odluke, pa će netko drugi iza nas to rješavati. Od prvog dana sam rekao da je fokus našeg rada na omladinskom pogonu. Prva i osnovna ideja je da klub bude održiv. Floskula idemo pobjeđivati i razvijati se i biti održivi. Međutim, idemo to izokrenuti. Idemo biti održivi. Omladinski pogon je stavka broj jedan. Nikakve financijske dubioze dok smo mi ovdje neće biti” poručuje Stanić.

Jasno poručuje:

“Trebamo naći ravnotežu. Nisu igrači u određenim situacijama nesigurni jer oni to žele, već su silne godine donijele to što su donijele. Tome je sada kraj. Puno se spočitava situacija u kojem smo izgubili od Lokomotive. U tom trenutku percepcija javnosti je bila da nikad gori Hajduk dolazi na noge top ekipi. U prvom poluvremenu je trebalo biti četiri razlike za nas. Nije trener njima govorio da se povlače. Nisu ni igrači krivi, već refleksija svih stvari. Naši igrači su pretrčali na razini Lige prvaka, a izgubili smo jer su nas prebili. Puno je nogometnih elementarnih stvari koje morate imati za kontinuitet. Silni stručnjaci objašnjavaju razne stvari. Ja trenere dijelim na dvije vrste; plagijatori i inovatori. Ja sam u karijeri više napredovao i razvijao se kod trenera koji su imali inovatorske sposobnosti. Imate trenera koji su plagijatori i strahovito su uspješni. Oni uzimaju gotove igrače, a mi moramo razvijati. Ova sredina nije lagana za razvijati igrače, to je bolna istina. Ovdje igrači nemaju pravo na dvije ili tri kontinuirane greške. Naši igrači se trude, oni daju svoj maksimum. Onog trenutka kada mi vidimo da postoji jedan koji to ne radi, on će biti u kancelariji ispeglan. U Hajduku ni Tomislav Ivić nije valjao”.

Malo o Tudoru koji je bio njegov izbor za trenera:

Tudor nije ništa uvjetovao. Nije želio dovoditi igrače da bi se klub dodatno zadužio već je jedini uvjet bio da se cijano dovode igrači s karakterom. Primorani smo voditi računa o našoj omladinskoj školi. S ovom ekipom, dok smo mi tu neće se dogoditi financijska katastrofa kao što se dogodilo Glasgow Rangersima. Nama je cilj kontinuitet.Nikakve šok terepaije ne dopuštamo. Neovisno o utakmici s Osijekom ili bilo kojoj drugoj utakmici, Igor Tudor je neupitan. Bez brige. Igoru Tudoru Hajduk ne treba, ali Hajduku treba takav presonaliti. Igor Tudor iz ovog kluba može samo otići sam ako želi, ali i tada ću biti tvrdoglav. Rezultati će doći, samo nam dajte vremena. Kad mi odemo, nitko za nama neće sanirati štetu kao što smo mi morali jer su neki prije nas podilazili svima iz straha. Ponavljam, šok terapija se više neće dogoditi. Navijači žele trofeje, a zaboravljaju da je zadnji trofej došao u Hajduk baš s Tudorom 2013 godine. Najlakše je samo pisati crno i loše.

Kako pronaći način da Hajduk odigrao stalno kao prvo poluvrijeme protiv Lokomotive?

”Kompleksno pitanje. Šok terapija je godinama prisutna u Hajduku. Igrači su u strahu i tome je sad kraj, barem dok smo mi u Hajduku. U prvom poluvremenu je Tudor maestralno razbio hit momčad Lokomotivu. Trebalo je biti 4:0. I onda se dogodio gol i totalna paraliza. A tu Tudor nije. Taktika je važna, ali nije najvažnija. Ako od vrha dolazi nesigurnost, ako se donose iracionalne odluke, ako igrači znaju da će nakon dva poraza dobiti novog trenera, onda se dogodi ono što se dogodilo protiv Lokomotive. No, kad je gore na vrhu sve sigurno i posloženo, onda će tako i na terenu biti.

Opet je stao uz Tudora i njegov rad

“Je li problem stvarno što Juranović igra 15 metara udaljen nego što inače igra? Ljudi, ja sam igrao nogomet. Zato Tudora volim. Postoje treneri inovatori i plagijatori. Tudor je inovator, a takve sam uvijek volio. Svaki trener u sebi ima oboje, ali je pitanje u kojem omjeru. Imate trenere plagijatore koji su uspješni, ali oni imaju vrhunske momčadi. Tudor ovdje mora slagati i stvarati igrače. U hajduku nitko nikad ne valja. Ni Tomislav Ivić ovdje nije valjao i sad tek, kad nije više s nama, onda je super. ‘Žao mi je što me nikad nije trenirao Tudor. Ne bojim se za rezultat kad je on tu. Istina, mi sad šaramo, ali uvjeren sam da će svi ovi igrači u Hajduku nakon Tudora biti bolji igrači. Dok smo se mi bavili šok terapijama, neki klubovi su radili dobro. Nije isto zelena pomidora i crvena pomidora. Danas imamo invaziju nogometnih stručnjaka koji zamrznu jednu sliku i onda cijepaju atom ne shvaćajući širu sliku. danas imamo pandemiju onih koji svi sve znaju. Pitam se zašto niti jedan klub ne dođe po takve.”

O pojačanjima i što Hajduku treba po tom pitanju?

”Napadač. Diamantakos je bio naša prva opcija i kako smo odlučili ciljano dovoditi igrače, on je bio taj za kojeg smo sigurni da je igrač za Hajduk po svim karakteristikama. Pet dana nitko od nas nije spavao, ali smo uspjeli. Svaka potrošena kuna bit će transparentna i točno se zna koliko možemo potrošiti za napadača, za veznog i za obrambenog igrača. Ne želimo da netko tko dođe nakon nas sanira štetu koji ćemo eventualno mi napraviti. Šestica, osmica i još jedan napadač. To su opcije o kojima razmišljamo. Lako je raditi na način da potrošimo deset milijuna eura i da kupimo par macana pravih. To je krivo jer niti jedan trener ne bi smio uvjetovati klub an taj način. Dok su s neki u Hajduku ponašali kao pijani milijarderi, mi smo bili miljama daleko. Nitko u hajduku nije vječno, ali dok smo tu radit ćemo ono što smatramo da je ispravno i u tome nas neće nitko pomaknuti ni milimetar. Želimo igrati napadački, Ova sredina uvjetuje da nisu samo rezultati bitni. Stradavali su u Hajduku i treneri koji su imali rezultati, ali ne i dojam. Kao i obratno. Za Hajduk je potrebno oboje- Želimo igrati napadački, pobjeđivati, dominirati, ali prije toga se puno toga mora promijeniti. Šok terapije su prošlost.”

“Pohvalio bih našu skautsku službu. Kopamo, tražimo i silno se trudimo da donesemo balans unutar momčadi. Ne bih volio govoriti o imenima. Jako mi je teško reći što će se prodati. U našoj financijskoj situaciji postoje gabariti. Mi ne znamo što nosi tržište. Procjena stručna je da je pala 30% vrijednost u ligama petica. Moramo shvatiti bolnu činjenicu da klubovi iz vana ne kupuju gotove igrače u HNL-u. Svi traže talente. To nije rizik. Hoćemo li biti financijski prisiljeni da prodajemo naše mlade igrače u ovom trenutku ne mogu reći. Pažljivi smo, ali tržište diktira”, dodaje Stanić.

O suradnji s klubovima iz Dalmacije Stanić kaže da je sve to pomalo i tužno

Ako me pitate je li tužno da je vijest kako smo se našli s Dugopoljem, Šibenikom i Croatijom, onda je suludo društvo u kojem živimo. Hajduk kao nositelj kvalitete, njegova dužnost je da pruži ruku. Ako netko želi zgrabiti ruku, nogu. Mi smo za dobrobit cijele regije. Druga stvar koja je apsurdna je da od Dubrovnika do Zagreba ima do ove godine Hajduka kao jedinog prvoligaša. Svako naše gostovanje je u zoni tramvaj-lige. Na osnovu bazena ova regija bi trebala imati minimalno tri kluba. Ne da bi mi profitirali, već je to prirodno. Kao što mi putujemo, neka oni putuju i dođe u Šibenik, Zadar, osjete što je pritisak i pobijede.

Na kraju je govorio o Hajdukovoj nogometnoj Akademiji

“Hajduk je jako kvalitetan po pitanju ljudi unutar kluba. Zanemarit ćemo rezultate u omladinskom pogonu za dobrobit razvoja. Često puta treneri razvijaju sebe. Nismo isključivi da sve mora izgledati kao prva ekipa. Sve treba biti podređeno omladinskom pogonu. Neka mi netko dođe i objasni što je to pobjednički mentalitet. To je teza koja se gura, a radi se o tome da je riječ o situaciji kada te netko gurne iz komforne zone. Razlika između B momčadi i prve ekipe je malo veća i tu je potrebno vrijeme strpljenje da taj most bude što uži. Ako me pitate na čemu se može raditi još bolje u omladinskom pogonu onda je to intenzitet. Ritam je jedan u prvoj, a drukčiji u drugoj ligi, istaknuo je Hajdukov savjetnik predsjednika Uprave za sportsku politiku i legendarni Vatreni Mario Stanić.