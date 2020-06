MARINE, CRNI MARINE! Zverev slavio protiv Čilića u tri seta i ostao u igri za finale

Autor: Dnevno/N.M.

Sedmi tenisač svijeta Nijemac Alexander Zverev dvaput je nadoknadio ‘break’ zaostatka u odlučujućem setu i na kraju svladao Marina Čilića sa 4-3 (1), 0-4, 4-3 (1) u posljednjem susretu prvog dana zadarskog turnira serije Adria Tour, koji je završio u prvom satu nedjelje.

Hrvatski tenisač je loše odigrao ‘tie-break’ prvog seta, ali je nakon toga nanizao šest gemova i doveo se na rub pobjede. No, Zverev se vratio do 2-2, da bi Čilić ponovno došao do ‘breaka’ i servisa za pobjedu. Kad mu to nije pošlo za rukom, Marin je ostao bez inspiracije u ‘tie-breaku’ i njemački tenisač je došao do sedme uzastopne pobjede u dvobojima s Čilićem, koja ga je ostavila u borbi za finale.

Za to će u nedjelju morati pobijediti odličnog Rusa Andreja Rubljova koji je u subotu imao maksimalan učinak svladavši prvo Čilića sa 4-3 (5), 2-4, 4-1, a u večernjem dijelu programa nadigravši Danila Petrovića sa 4-2, 4-1.

Nedjeljni program dvoboja 3. kola po skupinama započinje dvobojem Borne Ćorića i Peđe Krstina u 14 sati. Nakon toga će na teren Rubljov i Zverev u meču u kojem Zverev mora pobijediti kako bi imao šansu za plasman u finale. U trećem meču će Novak Đoković igrati protiv Nine Serdarušića, što će mu biti zagrijavanje za finale, a poslijepodnevni program će zaključiti Marin Čilić i Danilo Petrović, koji u slučaju pobjede Zvereva u dva seta nad Rubljovom još ima izglede za plasman u finale.

Početak finalnog dvoboja u teniskom centru na Višnjiku predviđen je za 20 sati.