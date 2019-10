MANDŽO UJEDINJUJE MANCHESTER: Na otoku poludjeli za bivšim Vatrenim, čekaju ga kao spasitelja!

Autor: Dnevno

Manchester Unitedu, jednom od najvećih svjetskih klubova, ni ove sezone ne ide najbolje. Crveni vragovi su nakon osam kola u Premiershipu tek na 12. mjestu s devet osvojenih bodova.

United se posebno muči s realizacijom jer je do sada u prvenstvu zabio svega devet golova. Novinari britanskog tabloida The Suna primijetili su da napadači imaju očajnu igru glavom – u posljednjih 58 pokušaja glavom nisu zabili ni jedan gol. The Sun navodi je stoga transfer Marija Mandžukića u siječnju cilj Uniteda jer bi hrvatski napadač u momčad donio nešto novo.

A koliko je Mandžukić moćniji u igri glavom od Anthonyja Martiala i Marcusa Rashforda svjedoče sljedeći podaci. Mandžo je u 256 utakmica glavom zabio 39 golova (40% svih golova, a glavom zabija svaku 481 minutu). Martial je glavom postigao svega dva gola (4.3%, svakih 5154 minuta), a Rashford je glavom zabio tri gola (10%, svakih 2466 minuta).





“Manchester Uniteda plače za dovođenjem Marija Mandžukića”, navodi The Sun i zaključuje: “To znači da će dovođenje Marija Mandžukića u siječnju biti sve veći prioritet.”