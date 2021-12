MAMIĆEVE IZJAVE KOJE ĆEMO PAMTITI! ‘Bio sam Piksijev navijač, proslavit će Srbiju! A o Porfiriju mogu ovo reći…’

Autor: G.I.Š.

Iako Zdravko Mamić već dulje vremena ne odlazi na polnoćku u glavnom gradu hrvatske Zagrebu, najpoznatiji bjegunac Balkana nastanio se u susjednoj BiH, gdje mu se ove godine priključio i brat mu Zdravko, te zajedno iz Međugorja vuku konce u Dinamu, a Zdravko je postao pravi celebrity u regiji svojom borbom protiv hrvatskog pravosuđa, ludim zabavama i britkom jeziku kojim kaže sve ono što misli da nekoga ide.

Portal Dnevno.hr odlučio je za vas izvući Top 10 izjava Mamića seniora kroz prošlu godinu, u nadi kako će nas još dugo vremena uveseljavati svojim jedinstvenim stavom prema događanjima u regiji, Dinamu, nogometu i životu općenito.

Ovdje nismo uključili Don Quijoteovsku borbu s pravosuđem u “Lijepoj našoj”, već ćemo se ograničiti na sport i glazbu, koji našeg Zdravka čine vitalnim i mladim.

Top 10 Blagdanskih iz Međugorja

1. Kao što je za očekivati od Zdravka godinu je počeo lijepom čestitkom svim pravoslavnim vjernicima na njihov Božić, a čestitka je našla na veliko odobravanje u Srbiji, koji su se prisjetili i njegovih riječi:

“Žao mi je što to moram reći, ali Srbi su moji prijatelji, Muslimani su moji prijatelji”, a Zdravko je posvetio i lijepu poruku na Instagramu pravoslavcima.

“Bog i priroda stavili su nas u posljednjih godinu dana na mnoge izazove, zato je kao nikada pre bitno da budemo jedni prema drugima puni poštovanja, brige i zajedništva. Svim ljudima dobre volje koji Božić slave prema julijanskom kalendaru želim sretan Božić, mir, ljubav i sreću! Hristos se rodi!”, napisao je početkom godine Zdravko i odmah izazvao pravu lavinu komentara na društvenim mrežama.

2. Nedugo nakon toga povela se polemika o mogućem susretu Crvene zvezde i Dinama u Europa ligi, a Zdravko je odgovorom ponovno iznenadio regiju.









“Ne želim Zvezdu protiv sebe, želim Zvezdu pored sebe. I neka Zvezda napreduje, ja sam njihov navijač i navijač svih klubova s ovih prostora. Utakmica Dinama i Zvezde bila bi neizvjesna, odlučivale bi nijanse”, izjavio je Mamić senior.

3. Zdravko je također iznenadio i svojim prijateljstvom sa srpskim patrijarhom Porfirijem, a na tu temu je izjavio:

“To je jedna divna priča koja će obilježiti moj život sigurno, a možda i njegov. Sjećam se da sam ga u Zagrebu ugostio na stadionu, proveo ga kroz svlačionicu. Sjećam se kad smo na Cvjetnom trgu u Zagrebu uz tamburaše pjevali zajedničke pjesme. Vidim da je on više u sedam dana učinio za ljubav između srpskog i hrvatskog naroda, pa i svih naroda na ovih prostorima. Palac gore za Porfirija. On je i moj Porfirije i ja ga ljubim svim srcem, svim bićem i kad budem u prilici, bez obzira na to što sam katolik, neću se libiti da ga posjetim u Beogradu i odem na njegovo misno slavlje”, izjavio je Mamić početkom godine.

4. Ipak Zdravko nije mogao a ne komentirati presudu suda kojom je proglašen krivim za izvlačenje novaca iz Dinama zajedno s bratom, te je “utrpao” Modrića i Lovrena.









“Nismo ukrali jednu kunu poreza državi! Preko Luke Modrića i Dejana Lovrena, oni su na račune primili iznose koji mi se stavljaju na teret. Luka Modrić ima i danas milijune eura na tom računu, koje je podijelio sa mnom kao investitorom, preko privatnog ugovora. Mi smo se sastali i potpisali sporazum o podjeli novca po kome je dio išao meni. Ako braća Mamić moraju vratiti novac, onda moraju vratiti i Lovren i Modrić”, komentirao je presudu Vrhovnog suda Mamić.

5. Ali par dana potom, nakon što je Dinamo senzacionalno pobijedio Tottenham i izborio četvrtfinale Europa lige protiv Villarreala Zdravko je pojačao gas, pa se oglasio iz Međugorja porukom.

“Plačem od sreće večeras, a sa mnom plaču svi oni koji vole sport diljem Hrvatske, Europe i svijeta! Večeras je jedna junačka momčad, jedan junački stožer, jedna junačka organizacija koja je bez premca u Hrvatskoj i Europi pokazala svijetu od čega smo napravljeni. Bog sve zna, Bog sve vidi, a večeras je Bog nagradio svakog čovjeka koji voli Dinamo, svakog zaposlenika, svakog igrača i svaku osobu koja je ugradila i najmanji dio sebe u ovaj uspjeh usprkos svima koji su nas napadali, sabotirali i htjeli uništiti. VEČERAS DINAMO SLAVI, SLAVITE SVI!”, napisao je Maminjo na svom Facebook profilu.

6. Prije utakmice protiv Villarreala Zdravko je opet bio u elementu i počastio nas je rijetkom fotografijom iz navijačkih dana, uz legendarni AJMOOO.

Danas GNK Dinamo Zagreb igra povijesnu utakmicu četvrtfinala UEFA Europa League protiv Villarreal CF, a na gostovanju u Podcast Inkubator koje je u 3 dana pregledano preko 600 000 puta sam Ratko Martinovic ispričao kako sam 1987. na Poljudu vodio navijanje Bad Blue Boysa na utakmici protiv Hajduka. On me tom prilikom pozvao da objavim fotografije, a sada ću to i učiniti – AJMMMMOOOO DINAMO! UČINI HRVATSKU PONOSNOM VEČERAS!

7. Nakon poraza od Villareala, Zdravko se odlučio malo opustiti, a opuštanje je bilo uz pjesmu Vinka Coce “Kada umrem umotan u bilo”, što je opet izazvalo opći šok šire javnosti.

9. Nakon ljetne pauze došlo je ponovno vrijeme Lige prvaka i Crvena zvezda, a Zdravko je ovaj put bio malo direktniji o odnosu njega i srpskog kluba:

“Moram biti iskren, zna se moj stav od prošle godine. Nisam htio utakmice sa Zvezdom. Htio sam Brondby ili Malmö, Rangers. Zato što sam uvijek navijao za Zvezdu, a sada jedan mora ispasti. Bit će to Zvezda. Moj brat me, evo, upozorava: rano je govoriti o tome. Zec je u šumi, ali… Ako dođe do te utakmice, pokazat ćemo da smo bolji”, rekao je Maminjo.

10. I za kraj smo ostavili Zdravkovo proročanstvo oko izbornika Srbije Dragana Piksija Stojkovića.

“Vidjet ćete sad kad dođe jedan ozbiljan čovjek, jer ja Piksija ne poznajem samo po viđenju, znam ga jer sam bio njegov navijač. Ali sam pretpostavio da ima karizmu koju je imao kao igrač i poslije kao trener, da neće dozvoliti da se kompromitira. Rekao sam ako mu date mira da će vas Piksi proslaviti. I toliko sam sinoć bio silno ponosan da je moja prognoza bila točna i da je Piksi uspio”.