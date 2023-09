Mamićev čovjek baš je ‘izgubio živce’, Zdravko je sad pod napadom ‘vlastitog oružja’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ako ćemo pravo, ipak održana Skupština Dinama, s izabranim novim Izvršnim i Nadzornim odborom – još pravno nije gotova. Morati će se pričekati stav Sportske inspekcije i Gradskog ureda za upravu.

Očito je da su one koji zovemo “Mamićevcima”, a koje vodi Damir Zorić u svojem računanju previdili da će ih napustiti tri člana. No, tako to kod nas ide u skupštinama klubova ili bilo kojih drugih organizacija. Nikad ne znaš kako će tko reagirati. Zovu ih “preletači”.

Plan Zorićevih ljudi bio je eskivirati Skupštinu kako se ne bi došlo do kvoruma. Ako Skupština ima 80 ljudi za kvorum je potreban 41 glas. Svjedoci tvrde da je prepirke bilo još i na parkiralištu ispred stadiona. Zalud, u takvim previranjima uvijek je u prednosti onaj koji još drži klub.





Zorić nije izgubio sve nade

Pa kad Zorić veli da su nekim skupštinarima prijetili da će ostati bez posla u klubu ako ne budu poslušni, valja nam se nad time zamisliti.

Opet, možemo mi misliti unedogled, razrješenje će morati donijeti Gradski ured za upravu i Sportska inspekcija. Dva tijela koja su svjetski znana po – sporosti.

Damir Zorić nije izgubio sve nade. On kao glavni problem vidi članak 25 klupskog Statuta. Gdje izričito piše da Skupština zasjedanje počinje utvrđivanjem kvoruma od 41 glasača, a tek nakon toga na njezinu dnevnom redu može se naći točka verifikacije novih zastupnika.

Što konkretno znači da je Barišić nove zastupnike u Skupštinu mogao uvesti tek ako bi 41 zastupnik podržao takav prijedlog. A nije tako bilo. Oni koji su protiv Barišića, jasno je kao dan, osporavaju verifikaciju navijačkih povjerenika, odnosno uspostavljanje kvoruma. A povjerenika je sedam. Baš da se dosegne potreban 41 glas.

Barišić kao pobjednik

U ovome trenutku Mirko Barišić može se osjećati pobjednikom. Mamićev utjecaj iščeznuo je iz kluba, a nema problem s navijačima koji je štošta obećao, ali nije ispunio. U upravljačkim tijelima kluba manje je navijača nego što je predsjednik kluba obećao. A takva situacija može biti tempirana bomba.

A utvrde li Sportska inspekcija i Gradski ured za upravo nepravilnosti – tek će onda biti cirkus. Svjedočiti ćemo svemu ispočetka. Barišić će za jedno vrijeme stekao mir. No, kad je u Dinamu dugo bilo mira?









Samo, nekako nam je najsmiješnija priča o „preletačima„, ljudima koji naglo mijenjaju mišljenje i strane. Nekad je Mamić s njima izvanredno radio, a sada su mu uzeli mjeru. Čudan je život. To je ono kad gineš od vlastitog oružja.