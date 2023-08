Mamića su gađali bocama, a onda je nastala strka: U strahu čekaju njihov potez, pripremaju se na najgore

Dinamovim navijačima zabranjen je dolazak u Prag na presudnu utakmicu u kvalifikacijama za Europsku ligu. Nije ta odluka Uefa samo plod nereda u Ateni prije utakmice protiv AEK-a. Uostalom, i tamo je bio zabranjen dolazak Dinamovih navijača. Ali ”ultrasi„, „Bad blue boysi„ su ipak došli, dan ranije i zapodjenuli tučnjavu s pristalicama AEK-a s tragičnom posljedicom.

Svesrdno se nadamo da više nema nadobudnih i nerazumnih koji bi se uputili u Prag na utakmicu protiv Sparte. Pogotovo, što su u Pragu BBB već znali napraviti grozne nerede, 2008. godine.

Sve je počelo s Bergamom

Na veliku scenu navijačkog huliganizma BBB su startali još 1990. godine u talijanskom Bergamu, neposredni prije utakmice protiv Atalante.

Prvo kolo Kupa UEFA dovelo je Dinamo u Bergamo protiv Atalante, kada su Talijani dočekali BBB. Bio je to prvi veći organizirani odlazak navijača Modrih, a na ulicama je došlo do krvavog sukoba karabinjera i navijača Dinama, a osim polomljenih kostiju bilo i polomljenih policijskih pušaka. Karabinjeri su navijače morali smirivati ​​pucnjevima u zrak.

Četiri godine kasnije u Auxerreu BBB su pripravili velike nerede na ulicama i tribinama. Jedan policajac je čak bio teško ranjen, a kao epilog svega Dinamo je iz Europe izbačen na jednu sezonu. Na toj utakmice nerede je u lođi stvarao i Zdravko Mamić, član uprave kluba, no uspjelo se to nekako pokriti. Tvrdilo se da je nerede radio netko drugi. Bio je kažnjen i trener Ćiro Blažević zbog divljanja ispred klupe. Optužio je Francuze da su mu postavili mikrofone na klupi kako bi čuli njegove savjete igračima.

A u Milanu 2000. godine ispred čuvenske milanske katedrale dogodili su se nezapamćeni neredi, čak i za Italiju. Uoči utakmice pretkola za Ligu prvaka između Milana i Dinama, na Piazzi d’Uomo zabilježena je velika tučnjava huligana i karabinjera.

Nekoliko navijača je deportirano i zabranjen im je ulazak u Italiju, a trg je izgledao kao ratna zona. Slike iz Milana obišao je cijeli svijet. A kada su karabinjeri krenuli u juriš mnogi su se navijači skrivali u katedrali. Pamti se dolazak uhićenih i deportiranih BBB s trajektom iz Ancone prema Splitu…

Spomenuli smo i nerede zagrebačkih „ultrasa„ 2008. godine u Pragu. I to baš prije utakmice sa Spartom, izbila je velika tučnjava, a poprište tučnjave izgledalo je sablasno. Uhićeno je više od 250 navijača, a iz cijele Hrvatske počele su stizati isprike gradonačelniku češke prijestolnice.

Sjećamo se i incidenata iz Udina, te iste godine. U prosincu je Dinamo igrao protiv Udinesea u Ligi UEFA. BBB su bacali baklje po terenu i na tartan stazu. Nakon što su ih kapetan Igor Bišćan i Tomislav Šokota došli smiriti, počeli su ih gađati raznim predmetima. Izbili su veliki neredi, policija je imala pune ruke posla.

Velik niz incidenata

Jer, nekoliko navijača je i pohitalo prema njemu. Nešto kasnije započela je i tučnjava s domačim navijačima, a pamti se i proboj BBB na tribinu sa suorničkim navijačima, pa je izbila panika na tribinama. Policija je uz dosta grubosti ipak uspjela smiriti nerede.

Imaju BBB i otprije svoje nerede u Grčkoj, u Ateni. Dinamo je 2015. godine igrao protiv Olympiakosa. Navijači Olympiacosa su u bratskim vezama s pristašama Crvene zvezde iz Beograda, pa su Grci i Srbi zajedničkim snagama krenuli na navijače iz Zagreba. Bila je to neravnopravna borba, pamti se sukob u samoj zračnoj luci. I tada je mnogo BBB bilo i ozlijeđeno.

Povijest domaćih nereda kud i kamo je duža. Samo nije tema ovoga napisa.