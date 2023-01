‘MAMIĆ U SEDMOM DESETLJEĆU ŽIVOTA ZASNIVA NOVU OBITELJ’! Kakva senzacija, Zdravko u formi: ‘Naravno da nemam takvu energiju kao on’!

Autor: Vjekoslav Paun

Zdravko Mamić žestoko je udario po “udbašu” Antoliću, kako ga je nekoliko puta nazvao, ali nije štedio niti svog dojučerašnjeg suradnika Antu Čačića.

Mamić, koji je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora za pljačku 117 milijuna kuna iz Dinama, prozvao je Čačića dosta puta:

“Njemu su dali dva milijuna eura, njemu koji nema energije niti strasti da vodi Dinamo”.





Nova obitelj

Odgovor Čačića bio je poprilično žestok.

“Što se tiče moje energije, nisam još u osmom desetljeću, u sedmom sam kao i on. Međutim, nemam energiju kao on da osnujem novu obitelj.”

Žestoki odgovor. Čačić je tako ovako obznanio ono o čemu se priča, da postoje novosti u bračnom statusu Zdravka Mamića. On je u drugom braku u kojem je dobio dvije kćeri. Iz prvog ima sina.

Podsjećamo što je sve Mamić izgovorio jučer, samo neke od izjava:

“Barišić je pozvao članove Izvršnog odbora da se odupru odluci Skupštine. Oni kažu da ne priznaju svoje vrhovno tijelo i ulaze u sukob s klubom. Nakon toga što zabrinuti članovi Skupštine vide u kojem smjeru to ide, skupili su 45 potpisa za izvanrednu skupštinu. Barišića je izmanipulirao prljavi Antolić. Skupštinari su htjeli razgovarati, ali nisu mogli, a u tome ima veliku ulogu i moj otac Mirko Barišić, koji je predsjednik kluba.”

“Krešo Antolić je monopolizirao klub, eutanizirao je predsjednicu Uprave, on ih je usisao, on im prijeti, napravio je da se protiv predsjednice Uprave vodi istraga, on je to inicirao ne bi li ih tako eliminirao. On je mozak koji je vašeg kolegu Ognjena Naglića nagovorio da se podnose kaznena prijava protiv predsjednika nadzornog odbora zbog vozikanja s automobilom, a njih 20 iz kluba se voza Mercedesima na račun kluba”









“Antolić u Dinamo želi dovesti i svog nećaka u omladinsku školu, pa kad trener Mijač to nije želio, podnio je prijavu protiv njega da je neko dijete glasao u školu. Prije par godina imao je i nekakvih seksističkih pretenzija prema trenerici Tamari Despot, koja je bila u Plesu sa zvijezdama, te ju je opet prijavio u Heinzelovu te je ona izluđena napustila kluba”

“Pogledajte kako on to prljavo radi protiv mene, kako to majstor radi protiv mene i brata. Pogledajte kako on kleveče, da sam htio napraviti transfer Oršića. Slušajte tog monstruma i lopova što priča. Da stigla je ponuda iz Velike Britanije, Dinamu je trebao novac, ja u tom trenutku imam moć, nemojmo se lagati, svi su za to da se proda Oršić, ja ne dam. Oršić zna da ja ne dam, zove me njegov agent, moli me da ga prodam, rekao sam mu da se ne ljuti, jer ako Oršić ode, Dinamo neće biti prvak. Nazvao me i Oršić, rekao sam mu da ga se ne smije pustiti. I Oršić nas odvede u Ligu prvaka i odvede nas do titule!”

“To đubre je prodao Oršića kad ga nikad nije trebao prodat, za 5,75 milijuna eura. Znate zašto su ga prodali? Jer nemaju pojma o životu, ne znaju kako to ide. Zove me Hucika, taj menadžer, kaže mi da će doći ponuda za Oršića. Rekao sam Branku da ja u Dinamu sad ne predstavljam ništa, rekao sam mu da ja Oršića nikad pustio ne bih i da ga ja ne bih dao za ispod 10 milijuna eura”









“Zamislite, Čačić je u Kataru pričao da mu Oršić ne treba, jer da nema smisla za kombinatornu igru!? I ostavi ga van priprema! Da se mene sluša, ja bi već sad doveo Brekala u Dinamu! Po povoljnoj cijeni bi bio u Dinamu, ali taj gospodin Čačić nema niti želje niti energije da dođe. Dali su Čačiću i novi ugovor da bude sportski direktor i od njega nikakava reakcija!”

“Čačić ugovor? Imao je godinu plus godinu. Taj Antolić je izmanipulirao predsjednika Barišića koji je sve ovo iscenirao, ove dvije dame su to odbile, dok Vlatku nisu izreketarile i onda su morale pristati. Potpisali su mu novi ugovor, duplo veća primanja i to čovjeku koji ulazi u 71. godinu i koji nema energije i strasti nula promila. I to sve nakon što je prekrižio Oršića i nikoga nije doveo. Da sam bio tamo, bih ga nabio kopitom! Mi smo odigrali jednu utakmicu, Hajduk četiri, i on organizira u teškim uvjetima utakmicu i povrijedi mu se najbolji igrač. To su kriminalci!”

“Ja nisam uprava, ali su me ljudi iz kluba zvali stalno za mišljenje. Taj glupi primitivni bivši policajac koji ne zna da je lopta okrugla… Marko Pjaca je mene nazvao da se vrati u Dinamo i oživi svoju karijeru. Čačić se na to skoro ispovraćao. Dinamo i uprava u kojoj je Antolić, htjeli su platiti pet milijuna eura za Kačavendu. Lokomotiva ga nije htjela pustiti u Dinamo, ali ni u Genou za 8,5 milijuna eura. Ja sam predložio Dinamu da se dogovori za tri milijuna eura jer se ozlijedio. Antolić ismijava moj prijedlog oko Kačavende. Kad on bude jedan od najboljih igrača u Europi, onda ćemo vidjeti. Postoji mogućnost da se to ne dogodi? Postoji.”

“Ti ćeš Antoliću, nepismeno đubre, upropastiti klub! Ti ćeš Čačiću bez energije biti sportski direktor, pa ti ćeš uzeti dva milijuna eura u dvije godine, nisi razvio niti jednog mladog igrača, upropastit ćete klub!”

“Zadnja primjedba za Čačića. Doveli smo Bočkaja za lijevog beka. Doveli smo i Štefulja u transferu 1,5 milijuna eura da bi dugoročno riješili probleme lijevog beka. Pa kako ćemo to riješiti kad si obojicu stavio na klupu, a Ljubičića, kojeg smo doveli za veznjaka, stavljaš ga na lijevi bek. On je prava nogometna veličina. E da sam ja u Zagrebu, ne bi to bilo tako, sad on radi što hoće. Niti imamo beka, niti veznjaka! Iako bacam klin pod noge svog Dinama, borim se za svoj Dinamo. Ukazujem što će nas snači ako se nešto ne promjeni”