MAMIĆ U NAJAVI DERBIJA OBRECNUO HAJDUK: ‘Nije mi jasno da su tu gdje jesu’! Jedna ga stvar posebno raduje

Srijeda 17.05, stadion Maksimir i novi čin najvećeg hrvatskog nogometnog derbija Dinamo – Hajduk. To će biti ukupno 93. po redu Plavih i Bijelih otkad je HNL-a.

Dosada su u međusobnim okršajima puno uspješniji momci u plavim dresovima. Zagrepčani imaju 43 pobjede, Splićani njih 26, dok je 23 dvoboja dva najveća rivala završilo bez pobjednika.









“Ritam je strašan, raspored jako zgusnut, a sada nas čeka i treća velika utakmica u nizu. Bez obzira na trenutačno stanje, naše utakmice s Hajdukom su uvijek najveći hrvatski derbiji, a ostali su nam dužnici zbog posljednje pobjede u Maksimiru. Naš je cilj jasan, želimo pobjedu, tako isprati gorak okus od zadnjeg poraza”, kaže u uvodu trener Dinama Zoran Mamić najavljujući derbi.

Hajduk u Maksmir stiže nakon uvodne pobjede u nastavku sezone na Šubićevcu 1:0 i s novim trenerom na klupi Paolom Tramezzanijem.

Mamić o tome kaže:









“Hajduk, baš kao i Gorica, protiv nas stiže s novim trenerima, no to su njihove možda i slatke brige, sve će na kraju pokazati rezultat. To je kvalitetan trener, prati ga imidž ‘tvrdog trenera’ koji puno toga polaže na defenzivni dio igre, iako to nije tako izgledalo u Šibeniku. Hajduk se postavio ofenzivno, s dva nova igrača koji nisu toliko participirali u momčadi u prvom dijelu sezone. Hajduk je uvijek Hajduk, imaju pojedinačnu kvalitetu, najbolju poslije Dinama, pa mi je nevjerojatno da se s takvom kvalitetom nalaze tu gdje jesu” kazuje Mamić obrecnuvši malo Splićane.

“Mi smo koncentrirani samo na nas, znamo u kojim segmentima igre moramo biti bolji. Moramo više zabijati, u dvije utakmice smo zabili četiri gola, ali to je s obzirom na broj velikih prilika i dobrih situacija pred suparničkim vratima ipak premalo”, kaže dalje Mamić pa dodatno prisnažuje:

“Što očekivati od Hajduka? Pa ne znam ni sam, imaju novog trenera koji je u Šibeniku krenuo pobjedom. Znam da će to biti teška utakmica, takav je i svaki derbi s Hajdukom, a mi moramo biti pravi želimo li pobjedu” govori Zoran Mamić.

Na koga od igrača može računati za sutrašnji veliki okršaj, strateg Zagrepčana je zadovoljno istaknuo činjenicu da ima sve igrače na raspologanju za sutrašnju utakmicu.









Svi su zdravi, svi su u pogonu. Vraća nam se i Lovro Majer, pa ćemo smisliti najbolju momčad za dvoboj protiv Hajduka” – završio je Zoran Mamić u najavi utakmice protiv Hajduka.