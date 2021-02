MAMIĆ SRETAN NAKON DERBIJA: ‘Pobijedili smo Osijek njihovim oružjem’

Autor: I.K.

Dinamo je u 21. kolu hrvatskog prvenstva u derbiju na Maksimiru s 1:0 bio jači od Osijeka, a poslije utakmice okončane domaćom pobjedom, Zoran Mamić čestitao je igračima i približio je kako je vidio ovu utakmicu.

Pred kamerama TV Arena Sporta, Dinamov trener je nedugo poslije susreta istaknuo da je njegova momčad pokazala više od protivničke.

‘Većim dijelom utakmice bili smo bolji takmac, no moramo riješiti utakmice ranije, imali smo šansu da to napravimo i ovog puta. Ekipa poput Osijeka uvijek može nešto napraviti, ovog puta to nisu uspjeli’, rekao je Mamić.

‘Pobijedili smo Osijek njihovim oružjem. Bili smo izuzetno agresivni, osvajali smo lopte, to je put kojim momčad treba ići, pogotovo u Europi’, nastavio je Dinamov trener.

‘Osijek je imao prilike šutevima izvana, nisu nam stvarali šanse. Momčad je bila kompaktna, tako moramo dalje ići i raditi. Skoro 50 bodova u igri je do kraja, ovo je samo mali koračić’, dodao je Mamić, koji vjeruje da će se i novi igrači u momčadi uklopiti brzo i da će to izgledati sve bolje.









‘Siguran sam da ćemo iz utakmice u utakmicu dizati formu iako je i ovo bilo dobro. HNL-u je na ponos da se igraju ovakve utakmice’, naglasio je Mamić.

Trener zagrebačkih Plavih dotaknuo se i pojačanja koje je klub doveo, što za ovu, što za sljedeću sezonu.

‘Dinamo je preveliki i preozbiljni klub da bi gledao samo kratkoročno, gledamo dugoročno iako sada za ovu godinu moramo gledati i kratkoročno. Igrat će mlade reprezentacije i igrat će se i Euro tijekom ljeta, morali smo se osigurali da imamo dovoljan roster da možemo zamijeniti sve ako nam bude nedostajalo igrača zbog reprezentacija. Treba nam široki kadar da bismo se mogli plasirati u elitna natjecanja’, naglasio je Mamić.









Novi izazov čeka u četvrtak u Rusiji protiv Krasnodara, u prvoj utakmici 16-ine finala Europske lige.

To je drugo natjecanje, još je četiri dana do puta, a pet do utakmice, stignemo se dobro pripremiti za dolazak do rezultata koji bi nam dao vjeru da u Zagrebu možemo proći’, najavio je Mamić.

‘Rekao sam kada smo ih izvukli da se radi o jako dobroj momčadi, možda i boljoj nego CSKA jer je momčad Krasnodara raznovrsnija’, opisao je Dinamov trener, spominjući i da su ‘špijuni’ Plavih pratili što ruski klub radi na pripremama u Dubaiju i u španjolskoj Marbelli.

‘Moram priznati da mi nije drago da su izgubili s 4:0 od Lokomotiv Moskve, to će ih dodatno mobilizirati i razbuditi ako su nešto radili krivo. No, Dinamo ima puno kvalitete, može se nositi s jakim momčadima, pokazali smo da možemo igrati čvrsto’, rekao je Mamić, koji u Krasnodaru najbolje poznaje napadača Marcusa Berga.









Sa švedskim napadačem surađivao je dok su bili u Al Ainu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u tom klubu su zajedno proveli dvije godine, ali nema telefonskih razgovora prije nego se ponovno sretnu.

‘Naravno da i oni očekuju prolazak, puno su investirali u momčad prije sezone i očekuju rezultate’, zaključio je Mamić.