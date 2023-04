MAMIĆ SE SMIJE, SRUŠIO JE ANTOLIĆA I ČAČIĆA! Ovaj mu je podmetnuo ‘mlađahnu ljubavnicu’, ali osveta je bila žestoka

Autor: Gordan Ivan Šojat

Dinamo je nakon dugo godina postao ‘dubioza kolektiv’, dvorske i zakulisne igre zapravo koštaju klub iz Maksimira jako puno, a prvi je ceh došao na naplatu Anti Čačiću.

Trener uvijek plati glavom nakon loših rezultata, a Antinu glavu, budimo iskreni, željeli su mnogi, od Zdravka Mamića preko navijača do na kraju i novih pridošlih elemenata u klub.

Kada se sve ovako letimično pogleda, pobjednik zadnjih događanja podno maksimirske šume je Zdravko Mamić, koji je želio odlazak Krešimira Antolića, učinjeno, i Ante Čačića, eto ode i on.





Što dalje?

To ne znači kako će Zdravko opet postavljati i micati po njegovoj volji u Dinamu, ali mala satisfakcija ipak ne može mu se oduzeti.

Otišao je Čačić, otišao je Kup, momčad igra loše, a do kraja SuperSport HNL-a ostalo je još devet kola, u kojima Dinamo može bez problema ispustiti i prvenstvo.

Igrački kadar je po Anti bio ‘tanak’, a unutar godine dana iz Dinama je otišlo više igrača nego što je uopće zamislivo, a ostali su oni, barem po sportskom direktoru Čačiću, koji prvenstvo i Kup mogu i moraju iznijeti do kraja.

Istini za volju Čačić nije dobio od uprave željena pojačanja u vidu Belje, Frigana i Omeragića, jedino je došao mladi Perković, ali to je očito bilo premalo i prekasno.

Sada je sve otvoreno, novi trener još nije na obzoru, ali spominje se uvijek Bjelica, koji je i želja opet zamislite Mamića, dok bi vjerojatno Šimić na tu poziciju doveo Igora Bišćana.









Sukob struja

Za Bjelicu se sve zna, on je taj trener koji je Dinamu donio proljeće nakon desetljeća čekanja, a Nenad vjerojatno se ne bi protivio povratku u Maksimir.

S druge strane tu je Dario Šimić, koji više preferira Igora Bišćana u ulozi trenera Dinama, tako da izgleda kako neće i dalje biti mira podno maksimirskih tribina.









Postoji solucija prijelaznog rješenja u obliku Čačićevog pomoćnika Roya Ferenčine ili možda Tomasa, Zekića, ma puno je tu imena a otvorena pozicija je samo jedna, zapravo dvije.

Antini grijesi

Čačić je možda sebe precijenio, navukao si je na leđa ulogu sportskog direktora, koju je obnašao uz onu trenera, a sve mu je to omogućio Antolić, netom prije odlaska iz kluba. Ante je dobio super plaču, sada ima i super otpremninu, a kako je krenuli nitko nije mogao zamisliti da će ovako završiti, no kako se kaže, lopta je okrugla.

Dinamo je startao sjajno, pao je Chelsea na Maksimiru, u prvenstvu sve je išlo prema planu pa se činilo kako će Dinamo opet slaviti naslov prije Gospe. No malo pomalo sve se mijenja, ispalo se iz Europe, došlo je Svjetsko prvenstvo i krenuo je cirkus u Maksimiru i klub je počeo patiti.

Ante je tvrdoglav čovjek, no Ljubičića na lijevom bočnom će mu rijetko tko zaboraviti, odlazak Oršića i Ademija zapravo su nejasni, a fizionomija igre Dinama vidjela se samo u najjačim utakmicama na proljeće protiv Hajduka i Rijeka, ostalo je za zaborav.

Čačić je u par mjeseci potpuno izgubio ono što Dinamo je činilo Dinamom sve ove godine, a sada je na nekim novim ljudima da povrate magiju i spase prvenstvo i ugled kluba iz Zagreba.

Na kraju, kad ga je Mamić prozivao da je nekompetentan za funkciju sportskog direktora, Ante ga je razotkrio u javnosti da ima “mlađahnu ženu i novu obitelj”, no Zdravko je sad sigurno sretan kako se stvari razvijaju u Dinamu, baš kako bi to on želio…