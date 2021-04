‘ZA**BAO SAM ROĐENOG BRATA’ Zdravko Mamić otkrio istinu oko senzacionalnog Dinamovog transfera

Autor: GIŠ

U podcastu Incubator bivši čelnik zagrebačkog Dinama, Zdravko Mamić, između ostalog otkrio kako je doveo Mislava Oršića, koji se pokazao kao najbolja akvizicija Modrih u zadnjih par godina.

“Oršića smo doveli tako da je moj brat bio trener Al Aina i tamo je gledao i skautirao svoje eventualne protivnike i tamo je uočio njega jer je igrao azijsku Ligu prvaka za Koreance”, otkrio je Mamić i dodao:

“Jedan dan mi je rekao da on kupuje Oršića, rekoh kako to misliš kupuješ Oršića, kakav je to igrač. Kaže, buraz čudesan igrač. Rekoh, ako je čudesan igrač onda je za Dinamo, a ne za Al Ain. Kaže, ali ga ja kupujem!? Buraz, ne kupuješ ga ti nego Dinamo. Tako smo mi za*ebali trenera Al Aina i klub i doveli Oršića u Dinamo.“

Oršić je jedan od najisplativijih transfera u povijesti kluba

Oršić je ove sezone odigrao 36 utakmica za Dinamo, postigao je 19 golova uz osam asistencija, a pozvan je i reprezentaciju.

Karijeru je počeo u Kustošiji, a još je igrao za Inter Zaprešić, Speziju, Rijeku, Celje, Jeonnam Dragons, Yatai, te Ulsan Hyundai odakle je za samo milijun eura stigao na Maksimir.