MAMIĆ O TEŠKO OBJAŠNJIVOM: ‘Ne mislim da je netko namjerno ‘tankirao’

Nekoliko dana poslije pobjede u derbiju protiv Hajduka, Dinamo je doživio poraz od Šibenika u 18. kolu domaćeg prvenstva, a 2:1 za goste je jako odjeknulo. Šibenčani do ove subote još nisu imali pobjedu na Maksimiru, no uspjeli su ispisati novu stranicu svoje klupske povijesti.

Zoran Mamić je nakon poraza pokušao objasniti što se dogodilo, a to nije bilo jednostavno.

‘Mi nismo bili onakvi kakvi smo trebali i bez obzira na to što smo to naglašavali prije samog izlaska na teren, po n-ti put ponavlja se naš ulazak u utakmicu. Opet smo došli u nedostatak tog jednog gola, primili smo gol pa smo morali stizati rezultat’, rekao je Dinamov trener za klupsku stranicu poslije poraza.

Nakon što je Šibenik poveo, Mamić je izdvojio bolje razdoblje igre njegove momčadi tijekom prvog poluvremena, ali s iznimkom gola koji je Atiemwen zabio za 1:1, Plavima je nedostajala prava realizacija. U nastavku je Dinamov trener vidio rastrganu igru, dodajući da izmjene nisu donijele puno.

Mamić je istaknuo da je Plavima ovo bio drugi poraz u posljednja tri susreta kod kuće, što ne pamti da je još vidio.









‘Moramo izvući pouke iz toga. Stalno govorimo da nema labavo protiv niti jednog protivnika. Ne mislim da je netko išao namjerno nešto ‘tankirati’. Je li to malo umora, dekoncentracije i taj ritam utakmica pa na kraju dođe do poraza koji naravno nije bio planiran i koji je razočaravajući za nas. Dinamo je na domaćem terenu od tri utakmice izgubio dvije, ne znam kada se to dogodilo. Eto i to smo doživjeli’, opisao je.

Nova utakmica stiže uskoro. Dinamo će u utorak u 19. kolu na Maksimiru ugostiti Lokomotivu, a trener se nada da će njegova momčad ispraviti što je uprskala porazom od Šibenika.

‘Nema neke čarolije ili magije. Treba biti svjestan i reći u svlačionici što je, a što nije dobro. Trebamo okrenuti novu stranicu i kao što sam rekao tisuću puta u sportu, sutra je novi dan i moramo ići dalje. Moramo dizati nivo igre jer ako bude ovako imat ćemo problema’, zaključio je Mamić.