MAMIĆ NAJAVIO VELIKU UTAKMICU: ‘Za ovo smo se izborili pobjedama, idemo u London uživati’

Autor: I.K.

Dinamo je u 24. kolu hrvatskog prvenstva prekinuo niz bez pobjede protiv Rijeke koji je trajao od veljače prošle godine. Momčad Zorana Mamića je na Maksimiru slavila s 2:0, a ta pobjeda bila je osma Dinamova u nizu u svim natjecanjima, prvenstvu, Kupu Hrvatske i Europskoj ligi u kojoj su Plavi u 16-ini finala dva puta slavili protiv Krasnodara.

Nakon nastavka serije, Zoran Mamić se pred kamerama TV Arena Sporta osvrnuo na pobjedu nad Rijekom.

‘Odlično smo ušli u utakmicu, u prvih pola sata smo apsolutno dominirali, stvarali smo šanse. Žao mi je što tada nismo odveli utakmicu u mirnije vode, ali Rijeka je kvalitetna momčad, nije je jednostavno samo tako slomiti’, rekao je Mamić.

‘Možda smo mogli zabiti i više’

'U drugom poluvremenu Rijeka je dominirala što se tiče posjeda, ali nisu stvorili opasnu situaciju. Mi smo možda mogli zabiti i više, ali moramo biti zadovoljni s 2:0', dodao je Dinamov trener.









Mamićeva momčad je prvi od dva gola zabila nakon što je povukla kontru, a taj recept u posljednje vrijeme donosi puno.

‘Ako spominjemo tu tranziciju, to će nam trebati i protiv Tottenhama, ali na tranziciju igra i Tottenham pa ćemo vidjeti tko će to bolje raditi. U nekim trenucima utakmice trebaš pričekati, doći na centar, to treba iskoristiti i mi to koristimo dobro’, istaknuo je Dinamov trener.

Velika europska utakmica









Izazov koji u četvrtak čeka u Londonu u prvoj utakmici osmine finala Europske lige bit će velik.

‘Gledali smo Tottenham, moramo se pripremati, stručni stožer je pratio kako igraju. Ekipa je bila usmjerena na Rijeku, igrače ćemo pripremiti u tri-četiri dana do utakmice’, rekao je Mamić o momčadi koju vodi Jose Mourinho.

‘Ovo je nagrada za sve pobjede koje smo imali u grupnoj fazi i protiv Krasnodara. U London idemo uživati’, najavio je Dinamov trener, ističući da će se u tom uživanju tražiti i rezultat.