‘MAMIĆ JE OTIŠAO I TO JE ONO NAJVAŽNIJE’! ‘Teško nam je palo kad je jedan prekrižen, njega ne možemo prežaliti’

Autor: Ivan Lukač

Iza Dinama je još jedna sezona gdje su uzeli naslov, igrali Ligu prvaka nakon 3 godine, ali puna turbulencija što se tiče uprave i transfera gdje je roster momčadi dosta oslabljen.

Izdvojili smo neke utakmice i pitali neke navijače po čemu ih pamte.

Dinamo- Bodo Glimt, ulazak u Ligu prvaka





Bilo je to veliko slavlje u kojem se Dinamo u Norveškoj provukao zahvaljujući čudesnom Livakoviću koji je briljirao u gostima, a onda je došao Maksimir i veliko slavlje.

‘Da je bio bolji trener’

“Pamtim susret po tome što smo ulazili na stadion 3 sata zbog kontrole, a onda kad smo ušli rapsodija. Majstorija Petkovića i njegove dignute ruke kao neki znak da ušuti sve one koji su pljuvali po njemu. Ulazak u Ligu prvaka i ludilo na stadionu gdje su igrači pjevali s nama. Baš je bilo prekrasno i još slađe što smo u produžetku dobili. Jedna od boljih europskih utakmica.

Milan- Dinamo, 2. kolo Lige prvaka

“Uuu vrhunsko naše gostovanje bili smo tamo u 839. redu, ali smo osvojili Milan. Nadglasali sve i još smo dobili Chelsea kolo ranije. Stvarno smo mislili da ih možemo dobiti nisu toliko bolji. Pamtim gol Oršića koji uzima loptu i onako rukom pokazuje prema nama i kao da govori da možemo ovo zajedno dobiti. Nažalost, nismo. Da je bio bolji trener…”

“Mene je od svega fascinirao stadion. Navikao sam na to da gdje odemo budemo dominatniji i glasniji, ali taj stadion je bio ono ne znam kako da opišem, hram nogometa jednostavno u kojem su Boysi ostavili svoj veliki utjecaj.”

Borba protiv Mamića i odlazak Ademija

Red Bull- Dinamo









“Joj daj ne pitaj me ništa. Otišli smo tamo s nadom da ih rastavimo, a Čačić je zatvorio utakmicu od prve sekunde i na kraju izgubimo radi glupog penala. Ovi u Salzburgu su nas snimili kao i ovi u Londonu. Što je za mene tužno vidjet u nogometu da se neko čudi kad neko navija za klub 90 minuta bez obzira na rezultat. Nogomet je postao kao kazalište. Dođeš, gledaš i plješćeš ma živi užas. Drago mi je da je kod nas i dalje pravo navijanje. Old school kako bi se reklo.

“Da, kao i Milan bio sam siguran da možemo dobit, ali opet ništa. Bude se jednom sve poklopilo. Nadam se s Bišćanom. Da legenda kluba napravi daj veliki iskorak u Ligi prvaka i to bi stvarno bi najveći iskorak u Europi ikad. Veći od Tottenhama.”

Derbi s Hajdukom









“A klasična priča, mi pobjeđujemo na svim poljima haha. Superkup je bio odličan. Znaš da su dobri nakon dosta godina i gušt ih je dobit kad su dobri, a ne loši. Pa ti penali i čudesni Livi koji se okreće prema sjeveru i diže ruke i govori “Imamo ih”. To je taj mentalitet pobjednika o kojem Bišćan priča. ”

“Onih 4:1 na prvom ligaškom derbiju meni je najdraže. Vodili su na poluvremenu, a onda uragan u drugom djelu. I pmatim Ademijevo “grčenje” zapadu jer su protiv Ludogreca fučkali igračima što je sramotno. Kapetan je to kapetanski objasnio da se ne radi. Joooojj čim se sjetim kapetana suza krene.

Dinamo- Rijeka, opraštaj Ademija

“Najemotivnija tekma na kojoj sam bio. Zaslužio je to naš kapetan. Više od bilo kojeg gola kojeg je zabio značila nam je njegova ljubav i žrtva za klub i navijače i to se pamti. On je naš najveći u povijesti. Briga me što drugi kažu, Ademi je simbol kapetanstva.”

“Uff, kad je poveo navijanje. Teško mi je palo i kad je Orša otišao, ali ovo. Znaš kad je netko 13 godina u klubu rastao si gledajući ga kako gine za sveti dres je nešto posebno. Hvala mu na svemu i neka se vrati jednog dana. Veliki Arijan Ademi.”

I za kraj naši sugovornici su nam rekli jedno. Važnije od svega je odlazak Zdravka Mamića i početak neke nove ere. Dolazak novih generacija koji će biti lišeni borbe za pravedni klub jer su generacije navijača prije njih uspjeli pobijediti.