‘MAMIĆ JE NAPRAVIO VELIKI POSAO, ALI JE UZEO VIŠE NEGO ŠTO JE TREBAO’! Mlada zvijezda sasvim otvoreno: Još mi je žao što sam morao iz Dinama’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

On je Jacob Tarasenko i nazivaju ga “Haalandom hrvatskih nižih liga”. Zabija za Dugo Selo kao na filmskoj traci. Jacob je australski Hrvat koji je igrao za australsku U-14 reprezentaciju, a Romeo Jozak ga je doveo u Dinamovu omladinsku školu s još dva njegova brata. Razgovarali smo s njim i ovo je njegova priča…

Otišao je nakon Dinama u Švedsku gdje igrao njihov četvrti rang natjecanja, a iz Švedske je otišao u Englesku gdje je nastupao za Petersfield Town FC. Potom se Tarasenko iz Engleske vratio u Zagreb, u Ravnice iz kojih je prešao u Devetku za koju je zabio 36 golova, pa se sljedeće sezone ovaj napadač rođen 11. ožujka 1997. godine pridružio se Segesti u kojoj je nastavio redovito zabijati. Osvanuo je u drugoligašu, Dugom Selu u kojem opet zabija atraktivne pogotke.

U razgovoru za naš portal, Jacob Tarasenko najprije je opisao svoj životni put i obitelj.

“Rođen sam u Australiji. U Newcastleu, majka je Hrvatica, ona je rođena nedaleko Našica. Otac je rođen u Kini, ali je Ukrajinac, zanimljivo, zar ne? Ovdje igram u Dugom Selu, došao sam ovdje da napredujem i da pokažem svoj talent. Ja bih želio igrati u višem rangu natjecanja, napadač sam, živim od golova. Ja vam želim pokazati da nisam za niže lige, uvjeren sam da ću uspjeti. Inače, počeo sam u Newcatleu, potom sam išao u viši rang. Igrao sam i za mlade reprezentacije Australije”…





Mamić je uzeo više nego što je trebao

Potom je nenadano došao poziv iz Dinama?

“Da. Tu se nažalost nisam dugo zadržao. Još uvijek mi je žao što sam morao otići iz Dinama. Imao sam trenera u Dinamu kod kojeg nisam puno igrao i nismo se razumjeli. Ja nisam znao hrvatski, on nije znao engleski, pa se nismo mogli razgovarati. Možda sam čak i ispao tvrdoglav, ali mnoge riječi nisam razumio. Kad sam bio u Dinamu suigrači su mi govorili da moram igrati, da im ne ide u glavu zašto ne igram. Tada sam shvatio da ovdje ima dosta igranja preko veze”.

Nakon Dinama uslijedio je vrijeme velikih selidbi…

“Otišao sam za Švedsku, tamo sam igrao za lokalnog četveroligaša. Evo, sad sam se vratio u Hrvatsku. Igrao sam za Devetku, pa za Segestu, evo sad sam se snašao u Dugom Selu. I fino mi ide. U svakome klubu sam zabijao gotovo gol po utakmici”.

Probali ste i u engleskom Wiganu?

“Kad sam bio u reprezentaciji Australije, krenuo sam za Englesku, bio sam u Wiganu, ali nisam mogao potpisati ugovor jer nisam imao europsku putovnicu, tada je Velika Britanija bila u Europskoj uniji. Jedan moj prijatelj mi je rekao da probam u Hrvatskoj. Pomogao mi je Romeo Jozak i nakon sam tri dana bio sam registriran u Dinamu. Eto, tako vam je to točno bilo”.

Koji ste šok doživjeli kada ste počeli živjeti u Hrvatskoj?

“Meni je najveći šok bio u Hrvatskoj način školovanja, kod nas je potpuno drugačije radno vrijeme škola. Na to se nisam privikao, kod nas škola počinje kasnije. Isto mi je bio šok u Dinamu kada sam vidio da su svakodnevno na rasporedu dva treninga. Teško mi je to bilo sve usklađivati”.









A kakvi su ljudi u Hrvatskoj po vašoj percepciji, je li vas nešto baš šokiralo?

“Za razliku od Australije u Hrvatskoj mi se čini da su svi malo, da se našalim, luckasti. Onako, veseli, živahni, kod nas su ljudi, čini mi se, puno mirniji. Meni se sviđa što u Hrvatskoj ljudi imaju kao puno emocija i pokazuju ih. Ja to volim”.

Koji vam se igrač u hrvatskoj reprezentaciji najviše sviđa?

“U hrvatskoj reprezentaciji meni je najbolji igrač, a i jedan je od najboljih na svijetu, Luka Modrić. On dvadesetak godina igra na najvišoj razini i za reprezentaciju i za svoje klubove. On je svjetski fenomen”.

Je li neugodno igrati u nižim ligama, ima li isuviše grubosti?

“U nižim ligama jest dosta neugodno igrat. Mislim da je slično kao i višim ligama, samo u višim natjecanjima igrači imaju više snage. Nisam imao neka neugodna iskustva, čak ni ne razmišljam previše o sucima. Razmišljam o tome kako ja igram. U nižim ligama igrači rade puno grešaka i ja se usredotočim da ih iskoristim kod suparnika”.









Jeste li upoznali legendu hrvatskog nogometa Josipa Šimunića, i on je rođen u Australiji?

“Nisam upoznao Josipa Šimunića. I to mi je žao. Vidio sam kada je igrao za Hrvatsku, on je i dobar igrač i dobra osoba. Zaista ami je žao što ga ne znam”.

A kada igraju Hrvatska i Australija za koga navijate?

„Hmmm, kada igraju Hrvatska i Australija navijam za obje reprezentacije. Ja se osjećam i kao Hrvat i kao Australac. I kada padaju golovi na utakmicama Hrvatske i Australije ja se veselim svakom pogotku. Što da radim, tako se osjećam”?

Koji su vam najdraži europski klubovi?

“Sad najviše pratim Mancheter City, najljepše igraju s loptom, volim kako Guardiola razmišlja o nogometu. A u Hrvatskoj sam Dinamov navijač. Igram sam u Dinamu, volim Dinamo. I biti će super ako se jedan dan vratim u Dinamo. I još uvijek gajim tu nadu. No, bilo gdje da se ostvarim biti ću sretan”.

Koje je vaše mišljenje o Zdravku Mamiću?

“Uvijek je teško govoriti o njemu. On je napravio veliki posao za igrače, ali mislio da je on i uzeo nešto od toga. Mislim da je uzeo više nego što je bilo potrebno”.

Jeste li u jednom trenutku zažalili što ste došli u Hrvatsku?

“Ne, nisam niti jednog trenutka zažalio što sam došao u Hrvatsku. To je bila velika prilika za mene. Uvjeren sam da ću biti dobar nogometaš. I da ću se dokazati ovdje. Imam curu, ali nije Hrvatica, nego Španjolka. Prvo joj se nije svidjelo ovdje u Hrvatskoj, ali nakon mjesec dana već je rekla da želi ostati ovdje”, zaključio je simpatično Tarasenko.