Mamić je drsko uperio prstom u njega i više nije bilo natrag: ‘Neki su me ismijavali zbog toga’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamo ima više sreće nego “pameti” ove sezone, i dalje je visoko, pa i glavni konkurent za naslov. Bez obzira na pojačanja Hajduka, jer njih će tamo – “pritisak pojesti”. Tako se bar sada čini. No tema je Dinamo, odnosno Bruno Petković. Nekako opet sve ovisi o njemu i njegovim izdanjima, najplaćeniji mora puno više…

U ljeto je Dinamo još jednom produžio ugovor s Petkovićem. Ako računamo i na njegov dolazak to je treći ugovor koji je potpisao s Dinamom. U koji je došao skoro kao anonimni igrač koji se potucao po svijetu i nije nikad došao do svijetla u tunelu.

Podsjećamo, Dinamu mu je bio slamka spasa, doveo ga je menedžer Ivan Cvjetković samo s jednom rečenicom: “Dajte ga malo bolje promotrite”. Sve ostalo je povijest.

Bjelica ga doveo, ali Mamić je inzistirao

Uistinu, Petković se dugo tražio, u Dinamo je došao nakon cijele epizode proba i pokušaja, nakon neuspjelih angažmana u Dinamu, Lokomotivi, Zagrebu, HAŠK-u i Hrvatskom dragovoljcu, preselio se u Italiju i tamo nastupao u dresovima Catanije, Varesea, Reggiane, Virtusa, Trapanija, Hellas Verone i Bologne…

Prije nešto više od godinu dana stigao je u Dinamo. Petković je još kao junior otišao u Italiju i u svojoj ne tako dugoj karijeri obavio je nevjerojatnih 18 transfera. Mnogi od njih bili su posudbe, ali računaju se kao transferi.

Oživio ga je, nije tajna, tadašnji trener Dinama Nenad Bjelica. Sada je Bjelica kao trener Trabzonspora dao sve od sebe da ga opet angažira, ali očito njegov klub nije mogao ispratiti Dinamove financijske apetite. Još kada su u Dinamu vidjeli da će bez Petkovića biti izgubljeni – dvojbe nije bilo. Sada će u Dinamu Petković zarađivati više od milijun eura po sezoni.

Došao na inzistiranje Mamića

Prvi ugovor mu je bio nekih dvije stotine tisuća eura, prije dvije godine potpisao je novi koji mu je jamčio 550 tisuća eura godišnjih prihoda. Kao da je jučer bilo sjećamo se riječi trenera Bjelice nakon što je Petković ispočetka odigrao nekoliko dobrih partija:









“Moram biti iskren, Petković je došao u Dinamo isključivo na inzistiranje Zdravko Mamića. Zdravko se jako zauzeo za njega, ja sam sve samo potvrdio… Kupili smo ga od Bologne 1909 s kojom je bio na pripremama, došao je tvrd kao drvo, nepokretan, usporen, valjda su ga ubili od trčanja, teretane, svega i svačega. Trebalo je dosta vremena da ga dovedemo u optimalno stanje. On igra na visokom nivou. K tome, kada sam rekao prvi puta da će takvom igrom doći do reprezentacije nisam pogriješio. Tada su me neki ismijavali zbog toga. No, ja ga gledam svaki dan na treningu, bio sam uvjeren da od njega možemo stvoriti ovo što je danas”, govori Bjelica.

Sjećamo se tih njegovih početaka u Dinamu, ta izazvao je salve oduševljenja. Odmah se vidjelo da je Petković hakler, on ne igra nego se igra nogometa. Ima i manu a to je da je premalo sebičan za napadača.

Najopasniji pred golom

Bjelica je ustvrdio: “Ja ga tjeram u šesnaesterac, tamo je najopasniji, ali njega lopta vuče, pa se previše izvlači na bokove. Za moj ukus Bruno treba biti sebičniji, on je odličan realizator ali voli dodati suigraču, podvaliti loptu, a postoje situacije kada bi trebao sam poentirati”…









Često su Petkovića pitali zašto se nije snašao u Italiji. Sam ima zanimljivo i iskreno objašnjenje: “Iskreno, igrao sam u defanzivnim momčadima koje se brane u 80 posto utakmice, koje ne igraju napadački ili ne stvaraju puno prigoda. No, za sve sam najveći krivac ja, morao sam i mogao u Italiji ostaviti veći trag, dati puno više”, kaže Petković.

Još kao dječaka trenirao ga je kao privatni trener Zoran Vulić. Koji nam je kazao: “Osim što, eto, Petković zna biti atraktivan, treba uvijek biti i efikasan udarac. Atraktivnost bez efikasnosti ne donosi ništa. On ima nevjerojatan osjećaj za loptu s obzirom na svoju korpulentnu figuru„.

Vrhunac u Dinamu

Kada se pogleda njegov sportski put što drugo nego zaključiti. Karijera se uvijek može podignuti, ali baš uvijek, On je bio “mrtav” igrač, možda je samo platio cijenu preranog odlaska u inozemstvo, možda i nije. Ta, on je bio svojevremeno kao junior u Dinamu. I nije dobio pravu prigodu.

No, prava istina je u riječima pokojnog trenera Tomislava Ivića, jednog od naših najboljih stručnjaka svih vremena. Koji je kazao: “Imate dva tipa igrača, prvi napreduju samo do 18-19 ili 20. godine, i drugi koji napreduju sve do 30. godine, neki ostvare zenit čak i kasnije. To bi stručnjaci morali znati”!

I sad pogledajmo, ne tako davno taj niželigaški igrač u Italiji postao je meta usporedbi, pa čak i sa Zlatanom Ibrahimovićem ili Ivicom Osimom. A prije još samo pet godina svi smo mislili kako Dinamov trener, Nenad Bjelica samoreklamerski nudi Petkovića u reprezentaciju. Taj je nogometaš nakon nekoliko lijepih golova 2018. godine postao omiljena Bjeličina tema, pa je govorio:

Još nam odzvanjaju davne Bjeličine riječi: “Petković je sigurno budući centarfor reprezentacije. Pitanje je vremena kad će to postati”, rekao je Bjelica. Da, da, bio je u pravu Bjelica.

Sjetimo se samo izjednačujućeg pogotka protiv Brazila u četvrtfinalu svjetske smotre u Kataru. Bjelica je bio dobar prorok. Jedino što nije pogodio da će Petković biti najplaćeniji Dinamov igrač u povijesti. Sad je opet na prekretnici, mora povući, dosta toga u igri Dinama ovisi o njemu u nastavka prvenstva…