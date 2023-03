MAMIĆ GA JE ‘NANJUŠIO’, ALI OVO GA JE BAŠ POGODILO! Hrvatsku je na kraju prekrižio, a onda je stigao veliki udarac

Arijan Ademi odigrao je posljednju utakmicu za Dinamo. Čak 13 godina proveo je u zagrebačkom klubu što je za današnje prilike i nevjerojatno, pa i nezamislivo. Njemu je to uspjelo.

Unatoč svega što je prošao u Dinamu, ne može se reći da nije zaslužio odraditi još jedan dobar ugovor. Odlučio se za Kinu i neka mu je sa srećom. Jer, u Dinamu mu je bilo sve samo ne lako. Od problema prigodom transfera iz Šibenika u Dinamu, od činjenice da je želio igrati za hrvatsku reprezentaciju ali ga tadašnji izbornik Niko Kovač nije htio, do suspenzije zbog dopinga zbog koje je morao pauzirati od nogometa čak dvije godine. A prvotno određena kazna bila je čak četiri godine. Žalio se, Sportski sud mu je uvažio žalbu. Dinamu mu je u tim teškim trenucima zaista pomogao.

Njegov prijatelj, čuveni kolekcionar Dinamovih suvenira, dresova, ma svega što veze ima s Dinamom, Krešimir Barić nam kaže:

„On je fenomenalan lik. On zaista nije niti razmišljao napustiti Dinamo. Toliko mu je prirastao srcu i imao je ono što malo ljudi danas ima, imao je zahvalnost. Prema klubu, navijačima, koji su ostali uz njega u najtežim trenucima. Ne sreće se takva osoba možda nikad u životu”, veli nam Barić koji u svojoj kolekciji ima tko zna koliko Ademijevih dresova.





Otišla je legenda

„On vam je jako sretan što je postao povijest Dinama, to osjeća kao veliku čast”; dodaje.

Obitelj Ademi, s neprijepornim albanskim korijenima, već je nekoliko generacija znana šibenska obitelj, stanuje u samoj gradskoj jezgri. Obitelj se prije nekih osamdesetak godina doselilia u grad podno Šubićevca. Iz dalekog Tetova u Sjevernoj Makedoniji. U Šibeniku su Ademijevi otvorili slastičarnicu „Calimero”. U kojoj je radio i mali Arijan.

Nogomet je počeo igrati u Šibeniku, odmah je bio dobar. Njegov odlazak u Dinamo je bio nenadan, Arijan je iskoristio neke greške uprave Šibenika, Zdravko Mamić je to primijetio i dočepao se igrača koji je postao Dinamova klupska legenda. Bilo je to još 2010. godine.

„Dinamo je bio jedina Arijanova opcija. Prije toga je odbio portugalsku Bragu, dok su kontakti s Hajdukom bili jako slaibi, praktički nisu postojali”, govorio je kasnije otac Tadži.

Da je Ademi u Dinamu imao stresove silne – imao je. Naime, on je bio pozitivan na dopinškoj kontroli nakon utakmice prvog kola Lige prvaka u kojoj je Dinamo 16. rujna 2015. u Maksimiru svladao Arsenal sa 2-1.

Ubrzo je. 22. studenoga 2015. godine, Ademi dobio četiri godine suspenzije. Trener Dinama Zoran Mamić izjavio je da će se klub žaliti. Nakon što je UEFA odbila žalbu Dinamo se žalio Međunarodnom športskom sudu u Lausanni koji mu je 24. ožujka 2017. godine prepolovio kaznu na dvije godine. Suspenzija je, pak, teško pala Dinamovu kapetanu, jer je, poslije sjajne predstave protiv Arsenala u Maksimiru, na stolu imao ponudu Torina od primamljivih pet milijuna eura.









Dinamo se odlučio na nesvakidašnji potez. Obećao je da će tijekom te dvije godine Ademiju isplaćivati pune ugovorne obaveze. Svoju prvu utakmicu nakon isteka suspenzije Ademi je odigrao je 14. listopada 2017. godine na Maksimiru protiv Osijeka (1:1).

Nešto prije tog događaja Ademi je isto bio u teškoj situaciji. Naime, teško ga je pogodilo mišljenje bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača, objavljeno prije Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine, „da on nije potencijal za reprezentaciju Hrvatske“. Priča se da mu je Zdravko Mamić poslije tog, činilo se, čvrstog Kovačeva stava savjetovao da zaigra za Makedoniju. A kad se Kovač predomislio i pozvao Ademija na razgovor, bilo je već kasno. A Ademi je prošao kroz sve mlade hrvatske selekcije, odigrao je čak i tri prijateljske utakmice za A reprezentaciju.

Dobro se sjećamo Ademijevog zapomaganja nakon tijekom dvogodišnje suspenzije koja mu je ozbiljno prijetila da mu uništi karijeru. No, njegov voljni element u Dinamu je već antologijski. Sve je stoički podnio i vratio se na teren jači nego ikada prije.









“Iza mene je bio težak period. Preživio sam to i kasnije se puno bolje osjećao zbog povratka na teren. Nisam uzimao doping i to je razlog zbog kojeg mi se kazna smanjila. Čekao se taj sportski sud koji mi je dozvolio da iznesem svoje dokaze, a kada sam to uradio, prihvatili su i smanjili mi kaznu.

Ademi je pričao kako u tom trenutku nikome nije vjerovao, te da je u jednom momentu sumnjao čak i na podmetanje.

“Nisam znao kako je to ušlo u moje tijelo. Sumnjao sam na prijatelje, na svoje bližnje i bilo mi je jako teško. U jednom trenutku sam sumnjao da mi je neko to podmetnuo, ali sam vjerovao da se mora dokazati kako je to ušlo u moje tijelo. Iako sam bio i ljut i bijesan, kasnije sam shvatio da je to život i krenuo sam dalje. Pomoglo mi je to što je klub stao iza mene i plaćao mi obje godine suspenzije. Bilo bi mi puno teže da su me ostavili samog”, ispričao je Ademi.

Sam priznaje da i dan-danas osjeća strah zbog svega proživljenog:

“Imam traume zbog toga, bojim se svega i pazim na sve. U kafićima tražim da sokove otvaraju ispred mene. Možda je to prevelika fobija, ali nadam se da će vremenom proći. Bio sam u hotelu s reprezentacijom kada me predsjednik saveza hitno nazvao. Mislio sam da se radi o transferu jer sam igrao sjajno, a onda su mi rekli da moram hitno u Zagreb jer sam pao na doping kontroli. Ubijalo me to što nisam mogao dokazati nikome da ništa nisam svjesno uradio. Možda i najbitnije, nisam u javnosti ostavio ljagu na svom imenu”, rekao je Ademi.

U periodu služenja kazne Ademi se nije fizički zanemario:

“Bavio sam se sportom, igrao sam tenis, trenirao sam i kickbox jer sam morao ostati u formi. Opet sam se počeo baviti nogometom i zaista sam iznova bio sretan”!

Ma, samo pogledajte u kojem društvu je Dinamov kapetan Arijan Ademi. Sve sami velikani i legende svjetskog nogometa. U Dinamo je Arijan Ademi 13 godina, a osvojio je 12 naslova prvaka. Impresivno. Arijan Ademi, 31-godišnjak, u Dinamo je stigao još 2010. godine iz Šibenika te na Maksimiru doživio najljepše i najteže trenutke svoje karijere. Kapetan Dinama je sada, nakon 355 službenih utakmica u ‘modrom’ dresu, pred transferom u Kinu.

Brazilski vratar Rogerio Ceni proveo je 25 godina u dresu Sao Paula. Upisao je 1257 nastupa i osvojio 20 trofeja. Cijelu karijeru u jednom klubu proveo je i Velšanin Ryan Giggs koji je za Manchester United nastupio 963 puta postigavši 168 golova. Giggs je na Old Trafford stigao kao 14-godišnji klinac, a umirovio se 27 godina kasnije. U dresu “crvenih vragova” osvojio je ukupno 35 trofeja i najtrofejniji je igrač u povijesti kluba.

Za Manchester United je cijelu karijeru igrao i Paul Scholes. Sakupio je 718 nastupa i 25 trofeja. Englezi ga smatraju jednim od najboljih veznjaka svih vremena. Talijani Paolo Maldini i Francio Baresi još su jedan primjer odanosti jednom klubu. Maldini je 25 godina, a Baresi 20 godina nastupao za Milan. Maldini je u dresu ‘Rossonera’ osvojio 26 trofeja od kojih čak pet Liga prvaka, sakupivši 902 nastupa. Baresi je osvojio 18 trofeja i zabilježio 719 nastupa.

Giuseppe Bergomi je u Interu proveo 20 godina sakupivši 756 nastupa. Za prvu momčad je debitirao sa 17 godina i ubrzo izrastao u jednog od najboljih obrambenih igrača na svijetu. Legendarni kapetani Arsenala i Liverpoola Tony Adams i Jamie Carragher također ulaze u ovo društvo. Adams je dres ‘Topnika’ nosio 22 godine sakupivši 672 nastupa, dok je Carragher u dresu ‘Redsa’ upisao 737 utakmica.

Naposljetku, Francesco Totti je odigrao 786 utakmica za Romu, jedini klub za koji je ikada igrao, postigao je 307 golova u 25 sezona. Postao je, odavno još i taj status samo održavao lojalnošću i majstorstvom podjednako, legenda svog kluba i grada.