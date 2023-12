Mama Dijana tješila uplakanog Đokovića u bolničkom krevetu: ‘Majko, izdao sam samog sebe’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Jedan od ključnih trenutaka u karijeri Novaka Đokovića zbio se početkom 2018. godine. Tada je imao velikih zdravstvenih problema, konkretno, mučila ga je ozljeda lakta. Pao je u poretku na ATP ljestvici 2017. godine, te godine nije osvojio niti jedan Grand Slam.

Prvo je Đoković pokušavao alternativnim metodama riješiti problem koji mu je jakoi utjecao na igru, ali i mentalno stanje jer je u tim trenucima čak razmišljao o prestanku igranja tenisa. Na kraju se ipak odlučio podvrgnuti operativnom zahvatu, o čemu je njegova majka Dijana Đoković pričala godinama kasnije u emisiji ‘Dok anđeli spavaju’.

“Novak je stalno u potrazi za nekim novim saznanjima. Nešto što nama smrtnicima nije dostupno ili blisko. Sve ga zanima, od ishrane, terapije, alternativnih terapija. Kao što je već poznato, nije pobornik klasične medicine, ali je imao jedan trenutak kada se morao operirati”, otkrila je Dijana Đoković i dodala da je to učinio iako nije u skladu s njegovim uvjerenjima.

Utjeha za sina

“Kada se Novak probudio iz narkoze na bolničkom krevetu rekao mi je da je izdao sebe. Ali objasnila sam mu da je napravio ono što je morao, ono što je bilo neophodno ako misli nastaviti igrati. Jer isprobao je alternativne metode, sve što mu je bilo dostupno, ali nije bilo rezultata. Novak je jednostavno protiv toga, ne voli lijekove i ne voli svašta unositi u organizam. Eto i ta njegova ishrana, ne znam jel bi meni ili nekom drugom odgovarala, ali njemu odgovara i nemam što reći jer mi je zatvorio usta svojim rezultatima”, objasnila je Đokovićeva majka.

A nakon same operacije trebalo je Đokoviću vremena da se oporavi i zaigra na željenoj razini. Nakon poraza od Benoita Pairea u Miamiju 2018. godine čak je želio napustiti tenis, o čemu je govorila njegova supruga Jelena.

“Okupio nas je sve nakon meča i rekao: ‘Gotovo je, prestajem igrati.’ Svi smo se rasplakali, a ja sam mu rekla da ne može prestati, da još nije vrijeme. Ali on više nije želio igrati niti gledati druge kako igraju”, otkrila je Jelena Đoković i objasnila kada je došlo do preokreta u njegovom razmišljanju.

Preokret u razmišljanju

“Ja volim tenis i vodila sam djecu na teren svakog dana, a trećeg dana je došao i Novak i gledao kako se mi zabavljamo. Mi smo se samo igrali, nije to onako kao kada on trenira. A onda je i Novak tražio reket. Rekla sam mu ne može, da je sada naš red za igru. Dakako, šalila sam se. Onda je Stefan rekao: ‘Tata, sad je tvoj red’. Uzeo je loptice i počeo servirati i rekao da se ne osjeća loše. Kasnije je nazvao Marjana Vajdu i do kraja godine osvojio Wimbledon i US Open”, zaključila je Đokovićeva supruga.









Iza Đokovića je sezona snova u kojoj je osvojio tri Grand Slam turnira i stigao do brojke od ukupno 24 osvojena najveća turnira, što je apsolutni rekord. Jedini Grand Slam na kojem prošle sezone nije slavio je Wimbledon.