Maksimir je tog dana postavio rekord koji i danas stoji: ‘Takvo slavlje Zagreb nikad nije vidio’

Autor: Andrija Kačić- Karlin

Drugoligaški nogomet u Hrvatskoj nije nešto previše posjećen, ali zanimljivo kada se igra playoff za ulazak ili ostanak stadioni redovito budu puni. Da je tako bilo i nekad možemo vidjeti po utakmici NK Zagreba i NK Osijeka koja se igrala na današnji dan 1973.

Jedan novinar inspirativno je napisao izvještaj s te utakmice: “Te čudovišne, surove, euforične i iscrpljujuće veličanstvene kvalifikacije dobile su za zbogom svoj superspektakularni finale. Nakon teških 360 minuta porođajnih muka u prisutnosti nezapamćenog broja gledatelja na maksimirskom stadionu rođen je novi prvoligaš – Zagreb. Divovska borba na igralištu, s predigrom, međuigrom i epilogom, i izvan terena, kulminirala je u predvečerje koje je nalikovalo smaku svijeta, izvođenjem jedanaesteraca, dovodeći igrače i navijače do ruba sloma živaca. Sudbina, godišnji i dugogodišnji rad ovisili su o udarcima s bijele točke.

Stravično. Zagreb je sačuvao sigurnije noge i – ruke. Što je najizravnije odlučilo? Iz Zagrebove perspektive – Franjo Horvat. Odličan, bravurozan za vrijeme igre, obranio je dva jedanaesterca, omogućivši Hajrudinu Hušidiću da opravda naziv zlatne rezerve i označi početak slavlja kakvo ovaj grad nije doživio.”

Veliko slavlje

Jedan podatak dovoljno govori – za tu utakmicu prodano je 64.138 ulaznica. Do današnjeg dana to je najposjećeniji sportski događaj u Hrvatskoj. Nikad prije, a ni poslije maksimirski stadion, niti ijedan drugi u domovini, nije bio tako ispunjen.

Jednog igrača navijači su promatrali otvorenih usta. Drago Rukljač, čuvena „desetka„ Nogometnog kluba Zagreb, neki vele i najbolji igrač tog kluba svih vremena. On je također jedan od junaka te utakmice u kojoj je Zagreb izborio prvoligaški status. On je bio kotač zamašnjak Zagreba, dugo godina, a mnogi stariji nogometni zaljubljenici ne mogu vjerovati da baš nikad nije pozvan u reprezentaciju Jugoslavije. Ali, jedna je istina, iz malog kluba se teško dolazilo u reprezentaciju. Bio je Rukljač i u Hajduku jedne sezone, poziv izbornika nije stigao…

Možda izgleda čudno zašto je toliko ljudi došlo na jednu, ruku na srce, drugoligašku utakmicu, kvalifikacijsku Zagreba i Osijeka. No, vremena se mijenjaju i ako danas tako nešto nije moguće prije više od 40 godina to je bilo lako ostvarivo. I Zagreb i Osijek te su sezone bili sjajni u drugoligaškoj konkurenciji. Kvalifikacije su bile teške, Osijek je završni dvoboj sa Zagrebom izborio pobjedom protiv Prištine. Zagreb je do zadnje runde i nadmetanja s Osijekom morao preskočiti Famos iz Hrasnice. U dvoboju Zagreba i Famosa, zamislite, na maksimirskom stadionu bilo je 50 tisuća gledatelja.









Zagreb i Osijek u međusobnim dvobojima morali su tako odlučiti tko će u Prvu jugoslavensku ligu. Zbog velikog zanimanja navijača nije dolazilo u obzir da Zagreb uzvratnu utakmicu igra na svom stadionu u Kranjčevićevoj ulici. U prvoj utakmici u Osijeku i na danas znanom Gradskom vrtu bilo je čak 20 tisuća gledatelja. Ta utakmica u Osijeku bila je odgođena za dva dana jer se kompletna momčad Osijeka otrovala hranom. U zanimljivom osječkom dvoboju pogodaka ipak nije bilo. Osijek je u četiri godine po treći put igrao kvalifikacije za Prvu ligu i navijače slavonskog kluba nije napuštala nada da u Zagrebu na uzvratnoj utakmici mogu napraviti iznenađenje i konačno se dokopati prvoligaškog društva. Utakmica je zaista bila dramatična. Najprije je poveo Zagreb, pogodak je postigao Pero Močibob u 30. minuti. Zagrebovi navijači gromoglasno su slavili sve do 55. minute kada je Ljupko Petrović izjednačio, a u 65. minuti Bašić je doveo Osijek u vodstvo.

Sada su po tribinama plesali i pjevali Osijekovi navijači. No, pred sam kraj utakmice Močibob je postigao još jedan zgoditak, za konačnih 2-2. I moralo se pristupiti jedanaestercima. Na tribinama je ključalo. Za Osijek su pogađali Lj. Petrović, Lončarić i Rupnik, a Močibob, Markulin, Rukljač i Hušidić za Zagreb. U junaka utakmice se prometnuo Zagrebov vratar Horvat obranivši udarce Milića i Bašića.









Takvo slavlje Zagreb nikad nije vidio, ljudi su se vozili po krovovima tramvaja i pjevali. Grad je znao proslaviti ulazak još jednog kluba, uz Dinamo, u Prvu ligu”, sjeća se Drago Rukljač.

Vrijedi se prisjetiti i imena s te epske utakmice. Za Osijek su igrali pod vodstvom trenera Milana Antolkovića: Dugalić, Iličin, Dumančić, Milić, Lončarić, Rupnik, Čordaš, Bašić, Lukačević, Lj. Petrović i Žutelija, ušli su još Lončar i Grnja. Zagreb je igrao u sljedećem sastavu: Horvat, Gašparini, Tucak, Antolić, Ivanišević, Lipovac, Markulin, Čopor, Močibob, Rukljač, Smolek, nastupili još Hušidić i Bakota.

Nažalost, Zagreb je samo jednu sezonu ostao u Prvoj ligi, a kasnije se vratio 1977. godine.

„U prvenstvu smo svladali Partizan u Beogradu s 4:0, a tri dana kasnije i u kupu s 2:0. Nakon naše pobjede na stadionu JNA, navijači Partizana Grobari kamenovali su neke njihove igrače na ulasku u tunel i tek kada smo mi, igrači Zagreba, zajedno s ostatkom njihovih došli do tunela, kamenovanje je prestalo”, prisjeća se Rukljač.