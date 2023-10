Majstor skandala ima dijete s poznatom Hrvaticom, bio je u zatvoru, a sad je izazvao novi kaos

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Fabrizio Corona poznati je majstor skandala na Apeninima, a sad je opet zakuhao tamošnje naslovnice. Talijanski nogomet zadnjih dana udara novi skandal nakon što su se pojavile informacije o ilegalnom klađenju…

Jedan od optuženih je i Nicolo Fagioli, veznjak Juventusa. Dnevnik “La Stampa” objavio je da je 22-godišnjak uključen u kriminalnu istragu koja cilja na korisnike ilegalnih platformi za online klađenje, zajedno s drugim neimenovanim osumnjičenicima.





“Potvrđujem vijest o istrazi”, rekla je glavna tužiteljica Torina Enrica Gabetta.

Otkrio skandale, ali je i sam – skandalozan

Mediji nisu objavili u kakvo je klađenje Fagioli bio uključen. Talijanske nogometne vlasti zabranjuju igračima klađenje na nogometne utakmice, ali ne i druge vrste kockanja.

A sve je to navodno razotkrio Corona, zbog kojeg su okupljanje reprezentacije morali napustiti Sandro Tonali i Nicolo Zaniolo. Spomenuti dvojac je rekao istražiteljima da su samo igrali poker i na to uplaćivali novac, no istraga će pokazati tko tu laže.

Isto tako, Fabrizio Corona rekao je talijanskim medijima da ima imena poznatih talijanskih nogometaša koji kriju da su gej osobe.

Istaknuo je da ne razumije zašto se skrivaju te da će uskoro javnost saznati za njihovu tajnu.

Tko je Corona? Bio je muž hrvatske manekenke Nine Morić s kojom ima i sina. U ožujku sljedeće godine napunit će 50 godina, a trenutačno je u vezi s atraktivnom manekenkom Sarom Barbieri.

Iza sebe ima i zatvorsko iskustvo. I to ozbiljno. Prvi put je tamo završio 2007. jer je bio upleten u skandal iznuda kao paparazzo. Osuđen je na 77 dana zatvora.









Opet je ucjenjivao fotografijama i osuđen je na pet godina zatvora, a bi nakon bijega bio osuđen na 13 godina. U prosincu 2019. je stavljen u kućni pritvor, zatim se u ožujku 2021. vratio u zatvor i sad je na slobodi.

Ima websajt preko kojeg objavljuje “ekskluzive”, nije nerijetko slučaj da to preuzimaju svi talijanski mediji…