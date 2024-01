Majka suigrača Hrvata ‘razvaljena’ od alkohola izazvala skandal: ‘Kao životinja sam kad popijem’

Autor: Dnevno.hr/KIR

Tabloide otočkih medija puni Claire Rowlands (44), majka Phila Fodena, engleskog reprezentativca i člana Manchester Cityja, kluba čije boje brane Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Razlog? Pijanstvo i nedolično ponašanje koje datira iz rujna prošle godine.

Na dan kad je njezin sin igrao za Englesku protiv Ukrajine u kvalifikacijama za Euro Rowlands je u pijanom stanju izbačena iz jednog noćnog kluba u velškom gradiću Towynu. Skinula je bejzbolsku kapu jednom muškarcu, izazvala incident, a kasnije se fizički sukobila s policajcima.

“Bila sam pijana i samo sam se malo zabavljala. Nije mi to prvi put, radila sam to i ranije, bila je to samo mala šala. Ne mogu vjerovati da sam upala u probleme jer sam nekome skinula kapu s glave. To je inače moja fora, rušenje kape s nečije glave i poslije vraćanje”, pravdala se Fodenova majka pred sudom.

New footage has surfaced showing the moment Phil Foden’s mother Claire Rowlands was arrested in North Wales ⬇️https://t.co/o3QvnZp3AV pic.twitter.com/W4WGYzr68l — Mirror Football (@MirrorFootball) January 24, 2024

Objavljena je snimka

Iz Ureda tužitelja objavili su snimku u trenucima uhićenja na kojem se vidi Fodenova majka u vidno alkoholiziranom stanju. “Nemojte mi se unositi u lice. Bila sam malo zločesta. Ne pijem često, ali kada pijem onda sam kao životinja”, rekla je Rowlands policajcima.









Epilog cijele priče je da je Rowlands kažnjena s nešto više od 200 funti zbog pijanstva i nedoličnog ponašanja, ali za nju dobra vijest je što je oslobođena optužbi za napad.

Njezinom sinu Philu Fodenu su 23 godine, cijelu karijeru proveo je u Manchester Cityju s kojim je osvojio pet naslova u Premier ligi, dva FA Cupa, te Ligu prvaka prošle godine. U dresu engleske reprezentacije zabio je četiri gola u 31 nastupu.